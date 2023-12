Revelan el terrible momento que vivió Tini Stoessel durante el Mundial de Qatar

Cuando faltan días para cumplirse el primer aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, comienzan a salir a la luz algunas historias que no se conocían, una de ellas tiene como protagonistas a Tini Stoessel.



Sucede que la cantante viajó al Mundial para acompañar a Rodrigo de Paul. Si bien el final fue el que todos soñaban, hoy por hoy recuerdan algunos momentos muy difíciles que tuvieron que atravesar en el camino.



Es que la Selección Argentina no arrancó bien el Mundial, con derrota 2-1 ante Arabia Saudita. No obstante, algo que nadie imaginaba era que mucha gente pudiera encontrar una responsable fuera de la cancha: Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.



“Después de Arabia, fue duro. Por algo que me había pasado a mí, que fue no ganar el primer partido, le estaban cayendo mucho a Tini”, comenzó contando Rodrigo de Paul en el ciclo de entrevistas Campeones, un año después, de la plataforma Star+.



“Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que desde adentro de la cancha”, agregó el mediocampista de la Scaloneta, evidenciando que no todo fue disfrute durante el mes del Mundial.



En ese contexto, Rodrigo de Paul reveló que el partido contra México, que podía dejar a la Argentina afuera del Mundial, tenía un factor extra de presión por lo sucedido con Tini Stoessel post debut con caída.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.



“Yo sabía que, si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse”, reconoció Rodrigo de Paul sobre cómo se vivió aquella previa. Finalmente, la Argentina le ganó 2-0 a México y logró despegar.



“Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que, lamentablemente, como sociedad, tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”, agregó Rodrigo de Paul.