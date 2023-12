Otra figura de "Socios del Espectáculo" puso en duda su continuidad en el programa

Este martes, se dio a conocer que Virginia Gallardo fue despedida del programa televisivo Socios del Espectáculo, emitido por Eltrece. La modelo habló brevemente en un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y contó detalles de su salida del programa. "Me voy. Hubieron cambios en el programa. Me voy en dos semanas, el 15", confesó Gallardo.

Además, la bailarina reveló que "no está sorprendida" y que ya se lo habían comunicado. "Ha sido un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto con este equipo en su momento. Entiendo, después de tantos años, que la tele es así", agregó Virginia.

Virginia habló con LAM sobre su despido. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Según el portal de noticias Primicias Ya, Virginia Gallardo no sería la única que abandonaría el programa. "Quieren renovar el panel para el año que viene, quieren dar un cambio ya que el canal sigue apostando a que el programa crezca y se mantenga con buen rating el año que viene. Además de Virginia habrá otra salida. Hasta se pensó en sumar a hombres en el panel para darle otro vuelco", fue la información que le suministraron al medio.

Por el momento, se sabe que Nancy Duré continuará en Socios del Espectáculo, pero el futuro es incierto para Paula Varela y Mariana Brey.

Mariana Brey es panelista del programa. Créditos: Instagram Breymariana.

Brey dialogó con Primicias Ya sobre el lugar que ocupa en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Yo estoy en conversación con Canal 13 y también con C5N para definir mi continuidad en 2024. Respecto a los cambios en Socios, no me informaron nada".

Y añadió: "Tengo una propuesta para conducir que estoy evaluando. A mí me apasiona mucho mi trabajo y mi idea es organizarme para poder hacer todo. Aún no firmé, estoy en conversación". Asimismo, la comunicadora dejó en claro que la propuesta no es para ser parte de C5N y no quiso brindar más detalles por el momento.