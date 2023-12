Nazarena Vélez confesó por qué le destrozó el auto a Daniel Agostini

Si bien Daniel Agostini y Nazarena Vélez fueron pareja durante ocho años y tuvieron un hijo (Gonzalo, el Chino), las relación no finalizó de la mejor manera y hoy el vínculo sigue siendo muy tirante.



En LAM, se tocó el tema de la reciente y escandalosa separación del cantante con su pareja, motivo por el cual Ángel de Brito reveló que habían aparecido audios en los que él le deseaba la muerte a Nazarena Vélez.



En ese sentido, le preguntaron a la panelista si tenía diálogo con Daniel Agostini. “Lo justo y necesario. Cuando pasa algo con el Chino (Gonzalo), pero sino no, no hablo con él hace dos años”, comentó.



Fue allí que Nazarena Vélez comenzó a recordar los peores momentos en la relación con el cantante de cumbia. “Él no quiso que yo viera al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo Grimaldi y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba”, recordó.



En ese contexto de vínculo conflictivo, la ex vedette explicó por qué decidió destrozarle el auto a Daniel Agostini. “La puteé a la mujer. No sabés cuánto. ‘Pero, flaca, abrime la puerta’. Ahí le rompí el auto y le secuestré al perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí. Hoy lo veo y lo pienso: ‘Vos sos una loca puta’, me decía”, confesó.

Nazarena Vélez y Daniel Agostini.



Por su parte, Maite Peñoñori le consultó cómo había hecho judicialmente para sacarle la tenencia de Gonzalo, pero Nazarena Vélez prefirió no seguir ahondando en detalles por respeto a la privacidad de su hijo. “Ahora, en el medio de toda esta información, el Chino lo ama mucho a Daniel y, si Dios quiere, están por sacar un tema”, sostuvo.



Por último, Nazarena Vélez contó que confía en que Daniel Agostini ayudará a su hijo en su carrera musical, pero que notó también que no le dedica todo el tiempo necesario. “¿Tiene mucho ego como cantante Agostini?”, le preguntó Ángel de Brito. “El Chino se va a enojar mucho conmigo. Lo que te puedo decir es que nada de todo lo que estoy escuchando me sorprende”, cerró la panelista de LAM.