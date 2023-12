Marcelo Tinelli estalló de furia y se vivió un incómodo momento en vivo

Marcelo Tinelli tuvo un tenso momento en la edición de este martes del Bailando 2023. Es que el conductor tuvo una queja al aire sobre la ubicación de los bailarines que acompañan la coreografía de la pareja de famosos.

“¿Saben qué no me banco, no me fumo? No entiendo, ¿por qué hay tanto bailarines al costado de la pista? Me pone nervioso”, preguntó mirando hacia las jefas de coach del certamen.

Lolo Rossi tomó el guante y explicó: “Cuanto más se ve, cuanto más dejamos se vea queda feo. Entonces, los ponemos a un costado”. La respuesta no convenció para nada a Marcelo Tinelli que ironizó entonces tengo que ver mi programa por ele teléfono a ver cómo sale.

Marcelo Tinelli despotricó contra el sindicato de actores

“Ah, no se tiene que ver. Es una televisión, pero no se tiene que ver. Estamos haciendo televisión para que no vean, es la primera vez que me dicen eso”, respondió el dueño del certamen.

Mirá el video de Marcelo Tinelli enojado

Eugenia López, otra de las responsables de la parte coreográfica del certamen de baile se defendió: “Todo está hablado con el equipo de producción, esto no es una decisión nuestra”, respondió abriendo el juego e invitando a la producción a explicar.

El hermano de Federico Hoppe, también productor del programa aseguró que el conflicto es con el gremio que representa a los bailarines a lo que Tinelli disparó: “Acá le damos trabajo a 200 personas que no vengan a romper los huevos” finalizando la incómoda situación.