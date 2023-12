Marcela Tinayre no seguirá al frente de Polémica en el Bar: el contundente motivo

Desde que Marcela Tinayre se puso al frente de Polémica en el Bar (América TV) la relación con Gustavo Sofovich comenzó a desgastarse. La convivencia entre la conductora y el productor general del ciclo se tornó inviable a tal punto de que no pueden ni siquiera convivir durante las grabaciones.

En este contexto de suma tensión, Sofovich se refirió a su vínculo con la hija de Mirtha Legran durante una entrevista con Andrea Taboada para el sitio Teleshow. "Fue una excelente idea que el programa haya sido conducido por una mujer como Marcela Tinayre. El ciclo cumplía 60 años y el programa merecía un cambio. Pero para el próximo año quiero volver al espíritu de Polémica en el Bar, al del creador, es decir, mi padre", comenzó expresando el productor.

Gustavo Sofovich: "Quiero volver al espíritu del programa".

"Tengo claro que muchas veces se lo ha tildado de machista al programa pero se fue transformando y hoy puede tener varias miradas y voces tanto femeninas como masculinas", agregó.

Sobre su vínculo con Tinayre, aseguró: "Ya no me hace feliz trabajar con Marcela y no me arrepiento de que ella haya estado al frente del programa en un aniversario tan importante. Pero hoy quiero volver al programa con la esencia que creó mi papá".

Luego, el productor se refirió a algunas declaraciones Marcela: "Ella dijo en una entrevista que yo lucho con mis fantasmas (por mis adicciones) en realidad todos los humanos luchamos con nuestros problemas y cada uno los va resolviendo de a poco y como puede. Ella también lucha con los suyos porque siempre la van a llamar ‘la hija de Mirtha Legrand’", sostuvo contundente.

Jey Mammón, el posible reemplazo de Marcela Tinayre.

Sobre quién será la persona que reemplace a la conductora, Sofovich aclaró que aún no está definido: "Son varios. Me gustaría como conductores a Jey Mammón, esa es una posibilidad. También me gustaría que vuelva Mariano Iúdica, pero aún no tenemos definido quién será el que ocupe la silla principal".