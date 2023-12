El estremecedor último posteo de Ian D'Angelo, el exparticipante de El Gran Premio de la Cocina que murió a los 24 años

Mientras se multiplican los mensajes de conmoción en las redes sociales por la repentina muerte de Ian D’Angelo, exparticipante de El Gran Premio de la Cocina (El Trece), que perdió la vida a los 24 años a causa de un infarto; cobró especial relevancia el último posteo que hizo el joven desde su cuenta de Instagram.

El joven que se ganó el cariño del público en la octava temporada El Gran Premio de la Cocina en 2020, era muy querido en su entorno más cercano, que lo consideraba un gran emprendedor con vocación para la enseñanza. Fueron justamente sus más allegados quienes se sorprendieron el lunes al ver que D'Angelo no respondía los mensajes y llamados. Fue entonces cuando dos de ellos fueron el domicilio del cocinero, y quedaron impactados por la muerte de su amigo.

Ian D'Angelo, el joven cocinero que murió de un infarto. Foto: Instgram @ian_dangeloo.

El 27 de noviembre Ian D'Angelo publicó en sus redes sociales su último posteo, espacio que él utilizaba para compartir recetas caseras con sus seguidores.

Posando en la cocina del local en el que trabajaba, el exintegrante de El Gran Premio de la Cocina escribió: “Creé en vos, hacé lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean. Compartí tu experiencia, no te guardes nada, aprendé de los que saben si querés ser bueno. Concentrate en tu objetivo, deséalo, pensalo todo el tiempo y no pares. No te dejes manipular ni que te vendan sueños que no existen”.

El emotivo último posteo de Ian D'Angelo, el exparticipante de El Gran Premio de la Cocina que falleció a los 24 años. Foto: Instagram @ian_dangeloo.

Luego, Ian D'Angelo agregó: "Siempre seguro firme con criterio,humildad y callandose la boca cuando corresponda,siempre profesional. Desde chico me gustó liderar y de grande ser maestro de cocina y para eso me levanto todos los días. Me falta mucho? Sí, claro y sé que siempre me va a faltar por que soy un obsesivo de lo bien hecho. Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo ,los resultados vienen solos,el éxito no es necesario pero la gloria si y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz" .

Por otro lado, en medio de la conmoción por la muerte del joven que brilló en El Gran Premio de la Cocina, uno de sus amigos pidió a través de las redes sociales una colaboración a sus seguidores para despedirlo como él merece.