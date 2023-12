Dos ex Gran Hermano fueron vistos a los besos en un boliche

A días del arranque de la nueva temporada de Gran Hermano y mientras todas son expectativas, la edición 2022 sigue dando tela para cortar. Es que, en las últimas horas, hay quienes aseguran que hubo besos entre dos de las figuras que salieron de la casa.

La primicia del supuesto romance, completamente inesperado, la dio Martín Salwe, locutor y compañero en el Bailando de una de las ex hermanitas involucradas: Romina Uhrig. Según indicó Salwe, a la ex diputada la vieron muy cerquita de Nacho Castañares, el ex novio de La Tora.

“Crossover inesperado, romance que nadie dijo. Supuestamente a los besos en un boliche de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Nacho y Romina, los ex hermanitos”, lanzó Salwe en el programa de streaming Ruido de mate.

Entonces, una de sus compañeras, testigo de lo sucedido, sumó su información de primera mano: “Yo esa noche salí a un boliche del oeste. Yo los vi. No estaban dándose besos ni nada, pero estaban muy juntos”.

Aseguran que Nacho Castañares y Romina Uhrig estuvieron a los besos en un boliche del oeste. Foto: Twitter.

“Puede ser que estuvieran charlando como en un boliche, que tenés que hablar en un oído como para que se escuche. Solo los vi a ellos dos solos, no había otros hermanitos por ahí”, agregó la columnista, un dato que le aporta más sustento al rumor que nadie se esperaba.

La aclaración de Coti Romero sobre su supuesto chape con Nacho

Esta no es la primera vez que relacionan a Nacho con una participante de Gran Hermano. A inicios de noviembre, cuando Coti Romero contó que había chapado con Marcos Ginocchio en un after, Ángel de Brito aseguró que también habían habido besos con el rubio.

Sin embargo, la correntina se apuró en negar las versiones del conductor de LAM. “Me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no pasaron. Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir; sino, me quedo callada porque sé cómo son las cosas”, dijo.

El finalista de Gran Hermano quedó involucrado en un rumor de romance con Romina Uhrig. Instagram Nacho Castañares.

“Se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora. Ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho. Jamás. No se me cruzó por la cabeza tampoco”, agregó Coti.

Asimismo, la ex Gran Hermano aseguró que sólo ve a Nacho Castañares como un amigo y despejó cualquier tipo de especulación acerca de un affaire amoroso entre ellos. “Siempre lo vi como un amigo y casi nunca nos cruzamos”, aseguró.