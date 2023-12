Ángel de Brito contó que participantes del Bailando 2023 se descompusieron y posibles bajas

El Bailando 2023 siempre da tela para cortar por las diferentes situaciones que se suscitan tanto en la pista como fuera de ella. Desde que el ciclo que tiene a Ángel De Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino comenzó, sorprendió con algunas modificaciones en la dinámica del programa. La producción decidió eliminar el duelo, que era otra oportunidad para los participantes de mostrar sus destrezas en el baile.

Además, en esta nueva edición del certamen, los participantes son eliminados de a dos parejas y deben votarse unos a otros, dejando a sus compañeros con un pie afuera del programa. En este contexto de votaciones cruzadas, Ángel De Brito dio información que podría afectar en las decisiones que los participantes tomen este miércoles, en la que continuarán decidiendo quienes quedan en la cuerda floja.

Ángel de Brito es uno de los jurados más picantes del certamen.

En la gala de este martes, una de las perjudicadas fue Flor Vigna, quien, hasta el momento, cosechó nueve votos de parte de sus compañeros. Esto se dio a raíz de que la bailarina decidió no ir al programa, teniendo conocimiento de que no iba a bailar. Así, otras parejas decidieron que lo mejor era depositar su voto en la pareja de la artista. Mientras tanto, en la red social X, Ángel De Brito abrió la puerta a una nueva polémica.

Los participantes que podrían no estar en la sentencia del Bailando 2023

Según publicó Ángel De Brito en su cuenta de X, habría una ola de descomposturas entre los participantes del reality que se transmite por América. “Vigna, Millet, Juliana Díaz, descompuestas. Bajas en el #Bailando2023”, escribió uno de los jurados más filosos del certamen de baile.

El posteo de Ángel de Brito anunciando las descomposturas.

El posteo de De Brito levanto todo tipo de especulaciones sobre las posibles faltas en la noche de hoy y sobre si esto tendrá peso a la hora de las votaciones pendientes. “Ah, pero seguro de Millet no dicen nada, ni nadie la vota por no ir hoy. Encima ya votó la mayoría”, escribió, indignado, un usuario. “Que ya no regresen ninguna de las tres”, dispararon desde otra cuenta.