Soledad Fandiño habló de su inolvidable frase a Laurita Fernández: "Cualquier mujer lo..."

En el año 2018, Soledad Fandiño y Laurita Fernández protagonizaron uno de los cruces más escandalosos que se recuerden en el Bailando, el reality de Marcelo Tinelli. Hoy, cinco años después, la actriz explicó qué quiso decir.



En el marco de su visita a PH Podemos Hablar, Soledad Fandiño fue consultada por la icónica frase en la pista del Bailando. Todo se dio a partir de un comentario de Coti Romero, también invitada.



Sucede que Andy Kusnetzoff le preguntó a la correntina ex Gran Hermano si conocía al resto de los participantes del ciclo de Telefe. Ellos eran Soledad Fandiño, Néstor en Bloque, Boy Olmi y Darío Cvitanich.



La respuesta de Coti Romero fue inesperada y abrió paso al recuerdo de aquella escandalosa situación en el programa de Marcelo Tinelli. “A Sole la conozco por una frase muy icónica”, dijo. “¿Cuál es la frase de Sole?”, repreguntó el conductor. “Preguntale a tu novio que me conoce bien”, dijo la correntina de 21 años.



Lejos de enojarse, Soledad Fandiño se rió y respondió con complicidad. “Me gusta que lo dije con acting también”, sostuvo la actriz. El novio de aquel momento de Laurita Fernández era Nicolás Cabré, ex de la actriz.

Laurita Fernández y Soledad Fandiño.



“Yo la dije porque era para mí sentido común real, como mujer. Estoy trabajando con ella acá. Ella está saliendo con un novio mío. Entonces me voy a fijar, mirar las fotos de ellos juntos, investigás. Cualquier mujer lo hace”, explicó Soledad Fandiño. “Fue como decir: ‘Ah, dale, si no me conocés, preguntale a tu novio que me conoce, dale”, agregó.



Asimismo, Coti Romero le pidió permiso a Soledad Fandiño para usar su inolvidable frase. “Fue un silencio después de eso. Y se empezaron a reír todos. Pero queda en la historia como icónico. Por eso le dije que la voy a usar esa frase en algún momento si es que se me da. La voy a reversionar”, aseguró. “Está bien, está permitido”, le respondió la actriz.