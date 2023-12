La foto subida de tono Gastón Dalmau para celebrar sus 40 años

Cumplir 40 años para muchos puede llegar a ser nostálgico por el inevitable paso del tiempo. Sin embargo, para Gastón Dalmau no parece ser así, ya que en las últimas horas sorprendió con una foto subida de tono para celebrar su cumpleaños.



El actor ex Casi Ángeles se mostró en su cuenta de Instagram con una foto en la que se lo ve cubierto de espuma, exhibiéndose desnudo en la bañera de su casa. Lógicamente, esto generó el elogio de sus seguidores.

La foto subida de tono de Gastón Dalmau. Foto: @gastondalmau.



“Bajando la temperatura con espuma”, comentó Gastón Dalmau en el posteo en el feed de su Instagram. Una de las incógnitas que se planteó inmediatamente es sobre quién fue la persona que le sacó la foto.



“¿Por qué tan solito si sos un sol?”, le preguntó una seguidora al actor ex Casi Ángeles. “Solito nunca. Sólo que es mi Instagram, no me copa exponer a gente que no le gusta, ni subir cosas de mi vida privada. No te preocupes que soy feliz así”, contestó.



Además, Gastón Dalmau compartió otras fotos, esta vez posando sobre una colchoneta en medio del agua. “¡Así los 40! Muy chill. Gracias a todos por los saludos. Los quiero”, expresó el actor, luciéndose en las aguas cristalinas de la Rivera Maya.

Gastón Dalmau, mejor que nunca, a los 40 años. Foto: @gastondalmau.



En los últimos días se conoció la noticia de que Gastón Dalmau volverá a la televisión, luego de lo que fue su impresionante éxito con Casi Ángeles y su incursión en los Teen Angels, con quienes saltó a la fama.



Hay que recordar también que Gastón Dalmau se consagró como el campeón de la segunda temporada de Masterchef Celebrity, aunque un tiempo después reconoció que nunca más volvería a participar. “Fue mucho esfuerzo y meterme otra vez no lo haría. Aparte ya gané. Muchas veces pensé qué pasaría si hiciera otro programa de finalistas, pero no. Prefiero quedarme así”, explicó.