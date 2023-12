La angustia y llanto de Wanda Nara en la TV italiana

La vida de Wanda Nara tuvo durante este año una serie de altibajos que la hicieron pasar por todo tipo de momentos. La mediática comenzó el año siendo la elegida para conducir Masterchef, ante la mirada expectante del público argentino. Con números de rating que acompañaron al ciclo, la esposa de Mauro Icardi supo conquistar a los televidentes, que le dieron el visto bueno en su nuevo rol.

Tras su exitosa conducción en Telefe, Wanda Nara volvió con su familia a Turquía, país en el que están instalados por la carrera de Icardi. Desde allí, la conductora volvió a su rutina de viajes de trabajo hasta que, finalmente, firmó contrato con el “Ballando con le stelle”. La versión italiana del Bailando hizo que la mayor de las Nara pasara a estar la mayor parte de sus días en ese país y lejos de sus hijos.

Mirá el video de Wanda Nara llorando

En este contexto, Wanda Nara se quebró en medio del programa y reveló: “La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y, no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, expresó la mediática, intentando contener el llanto que le provocó la situación.

La exigente rutina de Wanda en el Bailando italiano

Sumado al estar lejos de su familia, cabe recordar que Wanda Nara atraviesa un proceso de tratamientos en su lucha contra la leucemia. La conductora fue diagnosticada hace poco tiempo y en sus redes mostró cómo son sus cuidados. Teniendo en cuenta esto, la conductora reveló lo mucho que debe exigirle a su cuerpo para cada baile.

Wanda Nara condujo la última edición de Masterchef

“Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, expresó Wanda Nara. Además, durante una gala, remarcó: “Tengo poco tiempo, menos del que imaginaba que iba a tener. La verdad es que en otros Bailando del mundo, tenésde 15 a 20 días para preparar una coreografía y acá tenemos 4 días, es poquísimo”.