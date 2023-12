Chiche Gelblung contó detalles de la inesperada visita de Javier Milei durante su internación

Chiche Gelblung reapareció públicamente a tan solo horas de haber recibido el alta. A través de una comunicación telefónica en su programa de radio, Hola Chiche (Radio Del Plata), el periodista habló desde su casa y dio detalles de su salud. "Estoy en mi casa. Me bajaron unos valores que no tendrían que haber bajado y yo no le di bola", comenzó expresando Gelblung.

Luego fue consultado por su encuentro con Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza y próximo Presidente de la Nación: "Fue sorpresivo porque no estaba previsto. Y se quedó una hora y pico charlando", reveló.

Javier Milei visitó a Chiche Gelblung durante su internación.

Recordemos que los próximos días de Chiche estarán centrados en recuperar su salud. Según confirmaron en su círculo íntimo, los médicos buscan que reduzca su jornada laboral. Cabe señalar que luego de estar internado más de cinco días en el Sanatorio Mater Dei, la junta médica decidió que Chiche vuelva a su casa. Vale recordar que el periodista padece desde hace un tiempo una insuficiencia renal.

No es la primera vez en el año que el periodista sufre una complicación de salud. El pasado 8 de marzo tuvo que ser internado de urgencia por una infección.

Hace unos días, a través de las redes sociales, su compañero Leo Arias difundió un video en el que se lo ve al periodista sentado en una silla del sanatorio y con una sonda conectada. En el clip en cuestión, Gelblung saluda a Carlos Álvarez, integrante del canal, que se jubiló.

"Lamentablemente no puedo estar ahí, estoy enchufado, mucho mejor; hoy me pasan a terapia normal", dijo el conductor sobre su estado de salud. A continuación, saludó a su colega: "Te quería mandar un gran abrazo y desearte feliz vida y día. Y decirte que te conocí hace pocos meses y descubrí un gran profesional, serio responsable, buen tipo. Qué más se puede pedir".