Nenu López confesó por qué mintió sobre su romance con Martín Salwe

Se sabe: si de algo está hecho el Bailando es de romances y peleas. Y si el amor no surge naturalmente en la pista, se inventa. Eso es lo que aparentemente pasó con Martín Salwe y Nenu López, la bailarina que pasó de staff a primer plano cuando Milett Figueroa cambió de partenaire.

“Mariano de la Canal o Salwe van a armar amorío conmigo porque el chabón no tiene previa”, fue el mensaje de Nenu López que en las últimas horas salió a la luz y que expuso la verdad, luego de la acusación de Coti Romero, que los mandó al frente. Y tras este escándalo, Nerea dio la cara y habló en El Debate del Bailando.

"¿Empezó como una mentira, como una estrategia, y se convirtió en real?", encaró Denise Dumas a la bailarina en el estudio, que se defendió con contundencia: "No, estrategía nunca".

Acto seguido, la rubia explicó lo sucedido con Martín Salwe, con quien tuvo onda de inmediato: “Nos habíamos dado un beso y yo sabía que en el streaming lo sabían, y sabiendo cómo es Marcelo, lo iban a exagerar. Porque Marcelo ya me tiró: ‘¿Cuándo los hijos?’”.

El romance de Martín Salwe y Nenu López quedó en el ojo de la tormenta. Instagram Nenu López.

“Sabía que lo iban a exagerar, y en el streaming lo cuentan, y yo tenía miedo de que dijeran que yo ya estaba saliendo con él…¡Se me quemaban los chongos!”, siguió, al justificar su mensaje de WhatsApp en el que blanqueaba todo.

A continuación, Nenu indicó: “Fuera de eso, no quería quedar como que estaba conociendo a alguien, y que salía con otro, y que a la vez me ponía de novia al toque. No fue una estrategia. Es más, cuando Marcelo me dice que yo iba a bailar con él, me enteré en vivo”.

La revelación de Coti Romero sobre Martín Salwe y Nenu López

Fue en una nota con Intrusos donde Coti Romero prendió el ventilador y tiró palos para Martín Salwe al asegurar que su historia romántica con Nenu era puro invento nacido al calor de los chismes que se cocinan en el grupo de streaming.