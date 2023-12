La traumática experiencia infantil de Alejandro Fantino: "Le tengo miedo a las..."

Alejandro Fantino volvió a la televisión con La última cena, un programa en El Nueve que se presta a las revelaciones y las anécdotas de los invitados. Y en su última emisión, el conductor aprovechó para compartir en la mesa un feo percance que tuvo de chico y que lo dejó con un trauma con cierto animal.

Luego de que la actriz Micaela Riera confesara que le tiene pánico a las palometas y que por eso no la seducen las playas de Rosario, Alejandro Fantino se explayó ante los comensales con su experiencia personal con las rayas.

“Yo le tengo miedo a las rayas”, contó Fantino, y explicó: “Porque me ‘flechó’ una, le decimos así…, me clavó una en el talón mientras estaba lavando una lancha cuando era chiquito”.

El periodista aseguró que lo que sintió en ese momento no se lo olvidó jamás: “Tuve un dolor tremendo, dicen que es parecido al dolor del parto. Se me durmió toda la pierna desde arriba. Nunca sentí un dolor así”.

Fantino y Coni Mosqueira, de vacaciones. Instagram Alejandro Fantino.

“Me tuvieron que llevar y aplicar decadrón. Era una cosa que si me decían ‘¿quiere que le corte la pierna?’, le decía ‘sí, córtela’. No tienen idea del dolor. Era una rayita de mierda, chiquita”, rememoró, y añadió: “Yo retrocedí y me clavó en el talón. Te dan calmantes, pero es muy fuerte”.

Los exóticos nombres que Coni Mosqueira le "rebotó" a Fantino para su hijo

"Estamos de tres meses y algo, son 13 semanas. Nos enteramos, más o menos, al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación a hacer una nota con José Del Rio y vine a casa y Coni se había hecho ya el test y me recibió y me lo dio. Me largué a llorar, ya no lloro porque lloré todo. Es una cosa increíble", expresó conmovido el comunicador, que será papá con su esposa, Coni Mosqueira.

El periodista será papá de un varón con Coni Mosqueira. Instagram Alejandro Fantino.

"Es varoncito, es nene", confesó Fantino en LAM. Y cuando el periodista fue consultado sobre si con su pareja tenían algunos nombres pensados, Alejandro respondió que todavía no se decidieron, aunque hay varios en danza.

"Coni me rebotó Ajax, Diomedes, Aquiles, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito... ¡Nah! Yo quería Juan Román, era muy termo, ¿no?", contó Fanta, entre risas, emocionado con su próxima paternidad.