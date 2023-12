La fuerte revelación de Romina Pereiro sobre su separación de Jorge Rial

Romina Pereiro fue una de las invitadas al último programa del año de PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe.

Durante su participación en el ciclo, la nutricionista reveló detalles de su polémica separación de Jorge Rial tras dos años de matrimonio.

"Fue difícil, sobre todo por lo público. Nos casamos con mucho deseo y mucha expectativa, pasaron varias cosas... pero lo que más me costó fue desarmar una familia. Fue muy doloroso. Con chicos, una casa recién comprada", comenzó expresando al ser consultada por el tema por otras de las invitadas, Mariana Arias.

"Lo que se armó mediáticamente me sobrepasó, no lo podía manejar. Estaba intentando manejar mis emociones con respecto a lo que estaba pasando adentro de mi casa, pero todo lo público me desbordó. Tuve ataques de pánico, estrés, ansiedad, que me lo generaba el afuera, porque yo intentaba protegerme... mi familia y amigos estaban ahí todos protegiéndome, pero era el celular todo el tiempo y cronistas en la puerta de mi casa, y salía con mis hijas a llevarlas al colegio en pijama y tenía al notero en la puerta", agregó.

Romina Pereiro junto a Jorge Rial.

Sobre la separación, dejó muy en claro que fue consensuada: "Entre nosotros no tuvimos problemas. Fue una separación hablada, de común acuerdo y creo que hasta muy madura de parte de los dos, de hecho seguimos teniendo muy buen vínculo, así que no fue esa la parte difícil más allá del duelo de esa situación".

“Veía a mi familia sufriendo por cosas que no tenían nada que ver con la realidad, sobredimensionadas, que yo no sabía de dónde sacaban. Todo el tiempo me decían ‘no aclares, no aclares’, pero se hacían como bolas gigantes que no tenían nada que ver y no podía ser que opinaran de algo que no tenían idea", aseguró sobre la mediatización de su divorcio.

Sobre cómo logró superarlo, expresó: "Hice terapia, me parece que hay que darle mucha importancia a esto de la salud mental. Los ataques de pánico no son una pavada, uno cree que los puede manejar y no es así, entonces ponerse en manos de profesionales y confiar en que vas a salir adelante y tratar de ser respetuoso".