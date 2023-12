El escandaloso mensaje con el que Andrea Rincón confirmó su separación

Se va otro año intenso en la vida de Andrea Rincón. Fiel a su estilo, la mediática fue noticia en varias oportunidades, desde momentos lindos como no tan lindos. Entre ellos se encuentran la pelea pública que tuvo con Belén Francese en PH, podemos hablar, como así también que el amor tocó su puerta.

En enero, Andrea Rincón, presentó a su novio Mauricio Corrado y en septiembre él le pidió matrimonio. Asimismo, días más tarde fue bautizada a través de un acto religioso en la Iglesia Épica, acompañada por familiares y amigos, mientras que en noviembre realizó un increíble viaje por Turquía.

Andrea Rincón y su increíble viaje por Turquía

Sin embargo, en un posteo que publicó por estas horas en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de usuarios, la actriz confirmó que en este 2023 debió atravesar momentos bastante difíciles, y si bien no dio muchos detalles, horas más tarde Ángel de Brito, a través de historias de Instagram, aseguró que la mediática se separó de su novio, Mauricio Corrado.

El balance de Andrea Rincón comenzó: “Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue, más difícil que para otros pero, sin embargo, estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer”.

Y siguió: "Gracias, con el corazón en la mano para todos aquellos que me acompañaron en este año tan difícil pero tan necesario, y aún más a los que no creen en Dios, porque la empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca”.

“Jamás imaginé que cuando uno decía ‘me estoy desangrando’, el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven; Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte”, finalizó.

¡No va más! Andrea Rincón se separó de su pareja, Mauricio Corrado

Por el momento, Mauricio Corrado no comentó el posteo ni le dejó un me gusta por lo que los fuertes rumores tomaron mayor fuerza y acentuó la preocupación de los seguidores, que hace rato advirtieron que no se han vuelto a mostrar juntos.

Asimismo, en el perfil de Andrea Rincón en Instagram no hay fotos de los dos y las últimas publicaciones que realizó fueron acompañadas por frases polémicas referidas al amor.