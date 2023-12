Diego Leuco confesó qué siente por Yoyi Francella

Desde hace un tiempo que en los pasillos de Luzu TV se habla de un romance clandestino entre Diego Leuco y Yoyi Francella. Incluso, hay una guardia periodística detrás de ellos a raíz de estos rumores.



Hay que recordar que, si bien el periodista está separado de Sofi Martínez desde hace un tiempo, el caso de la hija de Guillermo Francella es distinto, ya que está en pareja y conviviendo.



Sin embargo, fue Yanina Latorre en LAM quien mandó al frente a la supuesta parejita al contar detalles de lo que sería esta relación que pocos imaginaban, ya que hace unas semanas Diego Leuco había manifestado sus ganas de volver con Sofi Martínez.



“Esto me lo cuenta alguien de Luzu TV. Todo el mundo habla de eso en Luzu. Se están chapando y no sé si algo más. No le pregunté a mi fuente. Varios me dicen de una tocadita de más, de un besito de más, una cruzadita en la puerta del baño, en la cocina”, contó la panelista.



En este contexto, desde el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América salieron a buscar la palabra de Diego Leuco, quien, lejos de escaparse, enfrentó los rumores y explicó cuál es su vínculo con Yoyi Francella.

Diego Leuco y Yoyi Francella.



“Los seguidores shipean a todo el mundo con todo el mundo. Es falso totalmente. Surgió de un chiste de un oyente y después un montón de medios que yo creía que tenían cierto rigor y ahora creo que no, porque se subieron a un chiste de un oyente como si fuera verdad”, aclaró.



“Pero la versión era tan sonsa que duró poco. A mí me shipearon con la mitad de Luzu, a Nico Occhiato con la otra mitad. No pasa nada. Son las reglas del juego también”, remarcó Diego Leuco en la charla con LAM.