Pampita contó la verdad sobre su pelea con Moria Casán

Pampita y su familia disfrutarán del fin de año en Punta del Este, Uruguay. Además, sus hijos mayores pasarán las Navidades con Benjamín Vicuña en Chile y ella también cumplirá con algunos compromisos profesionales ya que la nombraron como madrina de un supermega desfile de La Barra para iniciar la temporada en l costa uruguaya.

Pampita también señaló que regresará el lunes a Showmatch para iniciar el año con buen pie. Y es que el último escándalo que protagonizó esta diva de la televisión junto a otra diva como Moria Casán, en la que discutieron en vivo y directo y se lanzaron puntas muy fuertes, no escapó a la vista de los argentinos.

Moria Casán y Pampita en un fuerte cruce.

Después de ese intercambio y a su llegada a Punta del Este a Pampita le preguntaron qué había sucedido para que reaccionara de esa forma: “Cosas que pasan, son cosas del momento, después ya está, ya pasó, todo muy bien, somos grandes profesionales”, dijo, sin dar mayores detalles, pero indicó que tampoco hizo falta tomar un café juntas para subsanar el momento.

Igualmente Moria Casán expresó: "Yo soy absolutamente funcional al show. Quiero decir que esto no es el principio ni el final de la vida... Vengo acá con mi profesionalismo como todos los años, y las peleas que se puedan armar son en el momento. Yo me levanto de acá y yo ya me olvidé... Para mí esto es show. Hemos tenido este tipo de peleas durante el jurado durante mucho tiempo".

Pampita regresa con todo el lunes a Showmatch.

Así se desató el cruce

Moria Casán le hizo una crítica a Pampita ya que ponen notas altas a los participantes de Showmatch dejando ver a los demás como unos infames. "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto", señaló en aquella ocasión Pampita.

Luego de que Pampita diera su “humilde” opinión se dio un ida y vuelta en pleno programa con Moria Casán, quien no se quedó en silencio. Pampita le contestaba: “Yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señoras que vos capaz, qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí, hace años que no me dejo ningunear por nadie”.