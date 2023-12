El descargo del Bicho Gómez tras ser acusado de dejar sin trabajo a Anita Martínez

El Bailando 2023 entró en un fuerte revuelo durante los últimos días. Entre vacaciones, permisos exclusivos y fuertes acusaciones de favoritismo o privilegios, el Bicho Gómez fue acusado de abandonar a Anita Martínez en una recta clave del certamen. Con esto, las viejas diferencias entre ambos volvieron a salir a la luz.

Todo surgió con la reciente movida de la producción del Bailando, que decidió que nadie más se tomará licencias ni habrá reemplazos. La regla que bajaron por estas horas fue clara: el que no está, queda eliminado. En este contexto, los actores quedaron eliminados del certamen porque él decidió bajarse.

¿Qué pasó? Sucede que, con la temporada de verano iniciándose, Anita Martínez se encuentra en Villa Carlos Paz con su unipersonal teatral. Ella iba a seguir en el Bailando ensayando dos días a la semana, pero el Bicho Gómez sorprendió al bajarse en vivo este miércoles por la noche.

La actriz no ocultó su enojo por esta decisión. Ella quería seguir, falta tan sólo un mes si es que llegaban a la final, y entendía que valía la pena el esfuerzo. Pero ante la nueva regla, que no permite reemplazos, la decisión de su compañero la arrastró.

En su momento, el comediante explicó que no quería seguir en el certamen a medias y que, como su compañera estaba en Córdoba, todo se complicaba muchísimo más. Por eso, este viernes habló en LAM y explicó: “Con Anita ya lo hablamos. Es más, tengo audios de cómo charlamos nosotros para renunciar al programa”.

“Ella si quería seguir, entonces le propusimos a la producción que pusieran un bailarín y ella siguiera y yo haciendo las previas, porque para mí es muy difícil ensayar dos días. Y después, la decisión de que no siga Anita fue de la producción”, agregó el Bicho Gómez.

El Bicho Gómez sorprendió al bajarse del Bailando 2023.

Hay algo que no le cayó gracioso al actor. “Yo entiendo el juego, y todo, pero lo que más me duele es que digan que yo la dejé sin trabajo cuando, en realidad, ya lo veníamos hablado hace un mes y medio, no solo con Anita, sino con la producción”, dijo.