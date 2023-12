Ángel de Brito reveló por qué Marcos Ginocchio se fue de la TV

Marcos Ginocchio viene de ser uno de los grandes protagonistas del anterior Gran Hermano. Fue el campeón indiscutible del reality, pero también se ganó un lugar en los corazones de todos por sus buenos valores y su templanza. Por estas horas, Ángel de Brito reveló el motivo por el cual el salteño decidió alejarse de los medios.

Se sabe que Marcos Ginocchio siempre ha mostrado un perfil muy diferente al de otros participantes. Mientras la mayoría quería brillar en la TV y lograr una fama exponencial, él buscó ir por otro lado, queriendo trabajar pero con la intención de ser modelo.

Si bien durante los primeros meses post Gran Hermano apareció fuertemente en la televisión por haber sido el ganador, además de sus diferentes presencias en eventos de Telefe y más, con el paso del tiempo esa exposición fue bajando.

El joven salteño firmó con Multitalent, quien se convirtió en la agencia que pasó a representarlo para todo tipo de eventos como modelo. En los últimos meses bajó mucho más su perfil, y por eso Ángel de Brito dio información sobre su presente.

"Por ahí lo tenemos acá...pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él, no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel", aseguró el conductor de LAM.

Luego agregó que sus planes van por el lado de la actuación: “Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado. No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”.

Marcos Ginocchio siempre se ha mostrado cauto y con los pies en la tierra a la hora de elegir qué propuestas aceptar. No se quiere quemar, no agarra nada por desesperación y debe estar convencido antes de dar cada paso en su carrera.