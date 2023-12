Nicole Neumann rompe el silencio ante los rumores de embarazo: ¿lo confirmó?

En los últimos días, Nicole Neumann volvió a ser noticia. En esta oportunidad, la modelo estuvo en boca de todos los medios no por su casamiento con Manu Urcera ni por su vínculo con sus hijas, sino por fuertes rumores de embarazo.

La modelo de 43 años estaría esperando un hijo de su flamante marido. La información fue difundida por Gustavo Méndez, quien aseguró la noticia. El periodista aseguró este viernes en Todas Las Tardes (El Nueve) que Nicole estaría embarazada de nueve semanas. Además, aseguró: "Sus hijas ya lo saben".

Nicole y Manu durante su casamiento.

"Los rumores venían desde hace días, incluso ella publicó en sus redes sociales la promoción de un producto que utilizó y aclaró que era “APTO EMBARAZADAS”, información que corroboré", sostuvo Méndez.

Tras las repercusiones generadas por la noticia, fue la propia Nicole quien decidió romper el silencio y enfrentar los rumores de embarazo.

"Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré", expresó en comunicación con el portal TN Show. "No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada", agregó categórica para concluir.