La vehemente reacción de Pampita cuando Benjamín Vicuña recibía su Martín Fierro de Moda

Anoche se celebró la segunda edición de los Premios Martín Fierro de la Moda. La ceremonia de entrega de los galardones que premian a los más destacados protagonistas del mundo de la moda (diseñadores, modelos y figuras del mundo del espectáculo) se realizó en la Usina del Arte bajo la conducción de Valeria Mazza y Ángel de Brito.

La figura de la noche fue Pampita, quien se alzó con el premio a Trayectoria como Modelo y el Martín Fierro de Oro. Pero además de estos dos importantes reconocimientos, la conductora fue tendencia en las redes sociales por un particular motivo. En el momento en que Benjamín Vicuña, su ex pareja, subía al escenario para recibir su galardón como Actor con Mejor Estilo, las cámaras enfocaron a Pampita, quien no se mostró muy a gusto.

"Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?", lanzó de forma contundente, mientras su amiga que estaba a su lado se reía por lo sucedido. Rápidamente, la transmisión en vivo mostró a Vicuña que comenzaba a dar su discurso.

Tras recibir el premio, el actor agradeció a su familia e hizo referencia al error que cometió en su discurso de los Martín Fierro de este año. "Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor", había dicho sobre el escenario en aquella oportunidad, dejando de lado a una de sus dos grandes amores (Pampita y La China Suárez).

"Bueno... esto se lo voy a dedicar a...", comentó entre risas. "No, dos veces no...", agregó casi tentado en relación a lo sucedido este año. "Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos, que están en casa y los amo con toda mi alma", cerró.