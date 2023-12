Durante el show en River, Duki reflexionó sobre la importancia de la salud mental

Tras una extensa espera, finalmente este sábado Duki realizó el primero de sus dos shows en River con entradas agotadas. El joven nacido en Almagro entró en la historia de los artistas que cantaron en el estadio más grande del país y brindó un recital arrollador.

Duki, de tan solo 27 años, es el artista argentino más joven en la historia en actuar en el mítico estadio de Núñez que, tras la moderna refacción, alberga a casi 90 mil personas.

Duki tendrá este domingo su segundo show en River.

Durante el recital Duki habló mucho con la gente y se mostró muy agradecido y conmovido de estar cumpliendo su sueño.

“El arma más fuerte del argentino es que al estar en el fin del mundo es muy soñador. Eso nos hace fuertes, y por eso me eligieron, porque soy igual que todos ustedes. Si tienen un motivo, peleen. Si voy a hacer un show en el Bernabéu, es porque mi gente acá me colocó allá. La tristeza es lo que nos hace fuertes, y por ello no tengas miedo de estarlo. Soy hombre y lloro desde que nací. La vida es una y es hermosa”, fueron las primeras palabras que dijo el músico nacido en Almagro que tuvo varios invitados durante el show.

Emilia apareció en escena para cantar "Como si no importara" y "Los del espacio".

En un momento Duki habló sobre la importancia de la salud mental: "El otro día yo me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba "uy este pibe es multimillonario no le falta nada". No importa cuánta plata tenga, lo importante es cómo te sentís por adentro. Si estás triste hablalo, contalo, decíselo a la gente. No tengan miedo de estar triste, estar triste es lo que te hace fuerte. Yo soy hombre y lloro desde que nací y gracias a eso me hice fuerte. Asique todos los que dicen que llorar y estar triste está mal son todos unos cagones y no tienen huevos", reflexionó.

"Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante. Así de simple. Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, hay que salir adelante. La vida es una y la vida es hermosa lo juro. A veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es verdad pero esas cosas te hacen fuerte. Si la peleás, el mérito va a ser el doble. Si tienen un sueño, peleen por eso. Y si tienen que llorar lloren, y si tienen que estar tristes lo dicen. Y si alguien le dice cagón, les decís "cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil", agregó generando la ovación y emoción de la gente.