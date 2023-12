Coti Romero apuró a Marcos Ginocchio y le pidió que cuente la verdad sobre sus besos

Desde hace unos días que Coti Romero está siento noticia luego de haber hablado en LAM sobre el beso que se dio con Marcos Ginocchio y aseguró que se sintió incómoda ante la negativa del exGH.

Pero esta vez, Coti Romero fue una de las invitadas en el programa de PH, podemos hablar junto a Boy Olmi, Soledad Fandiño, Darío Cvitanich, y Néstor en Bloque, donde habló de todo y arremetió contra Marcos Ginocchio.

Coti Romero disparó contra Marcos Ginocchio

"No se si me dolió pero me incomodó un poquito cuando, no se si salió a desmentirlo porque creo que no dijo 'no' pero si dijo como 'la prima debe estar jodiendo'. El sabe que si. Me pareció muy raro, sentí como que lo estaban empujando pero bueno, ya está", reflexionó la ex GH, en su momento cuando habló con LAM.

Hasta confesó y dio detalles de cómo sucedió: "Fue muy efímero, cortito. Me estaba abrazando... No es que lo busqué, se dio". Pero este sábado por la noche, Coti Romero habló sin pelos en la lengua y disparó, nuevamente, con todo contra Marcos Ginocchio.

Es que en al asistir al programa de Andy Kusnetzoff, los participantes confiesan todo acerca de su vida y quedan expuestos ante las preguntas más íntimas, la correntina hizo frente a la consulta del periodista en el "Verdadero o Falso".

"Esto es fuerte, va directo al grano: ¿te chapaste a Marcos (Ginocchio), el ganador de Gran Hermano?", tiró sin dar vueltas Andy. Coty ni lo pensó: "Verdadero". "Así arrancamos", dijo Kusnetzoff."No me gusta igual 'te lo chapaste', porque somos dos personas", corrigió Coti Romero, dando a entender que es una acción de dos, y no individualmente.

¡Al hueso! Coti Romero furiosa contra Marcos Ginocchio

Ante la aclaración el conductor se corrigió y siguió: "Bueno es verdad, se chaparon. Si viene él le voy a poder decir 'te chapaste', es depende con quien estoy hablando".

"Pero él va a decir que no. Niega todo él", disparó la ex hermanita en reclamo a Marcos Ginocchio. que salió a decir que era mentira que hubo un beso entre ellos. Sin embargo, Coti Romero se mantiene firme en sus confesiones.