Los verdaderos motivos de la separación de Miriam Lanzoni

En las últimas horas se confirmó una nueva separación en este fin de año agitado para las parejas del mundo del espectáculo: Miriam Lanzoni y Christian Halbinger le pusieron punto final a su relación.



En LAM, Fernanda Iglesias dio los detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar la difícil decisión. Hay que recordar que en el año 2020 se habían separado por una supuesta infidelidad por parte del empresario.

“Hay toda una explicación sobre por qué se separaron. Fue un conjunto de todo. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso”, comentó la panelista. “Ellos en un momento querían tener hijos juntos”, aportó Ángel de Brito.



“Sí, él en un momento dijo que sí, pero después no. Y ella quiere tener su propia familia”, recordó Fernanda Iglesias sobre una de las diferencias entre Miriam Lanzoni y Christian Halbinger.



“Ella remó un montón. Viene remando hace mucho y ahí se rompió algo. Se ven muy bien en las redes, pero eso no es la vida real”, agregó la angelita acerca de la situación actual de la ex pareja de Alejandro Fantino.

“La verdad es que ella termina muy bien con sus parejas porque con Fantino tiene muy buena onda y acá parece que también porque fue una cosa muy charlada, pero ella quiere tener una familia”, comentó Fernanda Iglesias sobre Miriam Lanzoni.



Asimismo, la panelista contó cómo fue la charla que tuvo con la actriz y reveló el motivo por el cual decidió blanquear la situación. “Ella me dijo: ‘Sí, te lo confirmo porque no quiero que haya un escándalo si alguno de los dos está con otra persona”, explicó.