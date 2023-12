La cifra de seis 0 que ganó Wanda Nara tras salir campeona del Bailando italiano

Wanda Nara cierra su 2023 repleta de sensaciones encontradas, con puntos tan altos como momentos difíciles. Es que el mismo año en el que le diagnosticaron leucemia, debutó como conductora en MasterChef Argentina, ganó un Martín Fierro y, como si eso fuera poco, se consagró campeona en el Bailando de Italia.

Wanda avanzó en cada instancia y lo dejó todo en cada ensayo para el concurso de baile mientras transitaba su tratamiento y el resultado estuvo de su lado en la gran final. Feliz con su título, la mediática volvió a su casa en Turquía en un avión privado con su copa gigante a cuestas y su cuenta bancaria mucho más abultada.

Es que el descomunal esfuerzo que hizo la esposa de Mauro Icardi tuvo una impactante recompensa monetaria. Así lo reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, al contar el dineral que recibió Wanda Nara tras superar a todas las parejas de baile en el programa de la RAI.

"Todos hablaron en las últimas horas de la cantidad de coreografías que Wanda tuvo que hacer para quedarse con el Bailando italiano... Ahora, hay otros datos que para mí son más interesantes, más allá de lo artístico... Nadie habló de plata en todos estos días y acá te voy a contar cuál sería la cifra de dinero que ganó Wanda por quedarse con el certamen europeo artístico", arrancó el periodista.

Wanda Nara y su bailarín Pasquale La Rocca ganaron el Bailando y se llevaron un dineral. Instagram Wanda Nara.

Y avanzó: "Es una montaña de dinero la que le dieron a Wanda, la que le dieron a Pasquale La Rocca, el bailarín de Wanda Nara, y también a su equipo, lo tuvieron que repartir". Luego de recordar el sueldo que ganaba Wanda por mes, 50 mil euros, Etchegoyen detalló lo que sus fuentes le informaron.

"Por ganar el certamen, a mí lo que me dijeron es que obtuvo 1 millón de euros”, reveló. Sin embargo, el conductor aclaró que Wan tendrá que compartir ese monto con su bailarín y el staff que la acompañó.

Los planes de Wanda Nara para 2024

Luego de ganar el Bailando en Italia, Wanda Nara analiza qué hará durante 2024, mientras aparentemente está en conversaciones con Telefe para volver a conducir MasterChef. “Lo que me decían es que el año que viene hay muchas posibilidades de que Wanda vuelva a competir en el Bailando italiano, para defender el título que ganó este año”, adelantaron en Mitre Live.