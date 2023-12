Qué dijo Diego Leuco sobre los rumores de romance con Yoyi Francella

Lo que comenzó como un rumor de redes sociales comenzó a tomar forma en los últimos días: Diego Leuco y Yoyi Francella estarían viviendo un romance, aunque, como contaron en LAM, es clandestino.



Así lo comentó Yanina Latore en el programa de América. “Es clandestina, porque él, si bien está separado, ella está de novia, está conviviendo”, explicó. “No quiero arruinar una convivencia. Igual salió en Twitter antes de que lo diga yo”, agregó la panelista.



“Me lo cuenta alguien de Luzu TV. Todo el mundo habla del tema en Luzu”, continuó Yanina Latorre. “Se están chapando…”, acotó Fernanda Iglesias. “No sé si algo más… No le pregunté”, siguió la esposa de Gambeta Latorre. “Pobre el novio de ella”, sentenciaron.



“Bueno, por ahí ya no están más. O a partir de esto ya no están más”, conjeturó Ángel de Brito. “Habría imágenes, que yo no tengo, porque tendrían guardia periodística, porque desde hace tiempo que se habla de este tema”, añadió Yanina Latorre, dándole aún más fuerza a la versión de un romance entre Diego Leuco y Yoyi Francella.



En este contexto, en LAM salieron a buscar la palabra de uno de los protagonistas. Fue así como el periodista le hizo frente a los rumores. “Se especula con una relación entre vos y Yoyi”, le dijo la cronista. “Nadie especula nada. Eso es mentira”, contestó Diego Leuco.

Diego Leuco y Yoyi Francella.



“Los seguidores shipean a todos con todos. Es falso totalmente. Surgió de un chiste de un oyente. Después, medios que yo creía que tenían cierto rigor se subieron a un chiste como si fuera verdad”, agregó el periodista. “Era tan sonsa la versión que duró poco. No escuché a nadie especulando, a nadie que yo respete digamos”, continuó.



Sobre su hipótesis acerca de cómo surgió el rumor, Diego Leuco explicó: “La gente shipea, es normal. A mí ya me shipearon con la mitad de Luzu. A Nico ya lo shipearon con la otra mitad. Es normal en la gente. Me parece raro cuando los medios levantan data que no es data, que son chistes de oyentes. Pero no pasa nada, son las reglas del juego”.