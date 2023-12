Martín Bossi: "Gracias a la gente compré mi casa y ayudé a mi mamá"

El regreso de Martín Bossi a Mar del Plata, tras una gira exitosa por el exterior, coincide con una crisis económica que lo mostró reflexivo de cara a los resultados de la temporada de verano donde, a pesar de la caída de reservas hoteleras en la costa, cree que el público acompañará al teatro para salir "estimulados para todo el año".

Sobre "Bossi Live Comedy", la apuesta que conjuga el humor, las imitaciones y la música, con una banda de diez integrantes en escena, anticipó en diálogo con MDZ que "es un espectáculo que propone volver a las bases, un acto de rebeldía que es pasar dos horas juntos. Es posible que venga gente de distintas provincias, de distintos partidos políticos, diferentes sexualidades, que opina distinto de cada tema, ¿es posible pasar dos horas juntos? Lo sabremos en el show".

Por la intensidad de las seis funciones que hará por semana, reveló que mantiene una rutina de alimentación física y buen sueño, que a veces no cumple mucho, pero con un entrenamiento y entrada en calor que realiza con muchísimo control.

"Esto es un oficio, si hay taxistas que están ocho horas en la calle, cómo no voy a estar un par de horas en el escenario. Sería un caradura si digo que me cuesta. Pero es desgastante estar expuesto delante de la gente tanto tiempo", sostuvo el comediante, y agregó que "la tarea del showman es brava porque no es que yo actúo con vos, lo hago con toda la gente".

"Desgasta, pero es un acto de amor tan lindo mirar al público a los ojos, no sé como explicarlo. Estoy enamorado de esta profesión cada vez más. Pasan los años y cada vez amo más esto", dijo el artista que cumplió dos décadas de trayectoria.

"En un momento pensamos que las culturas dividen, que hay gustos diferentes, pero cuando uno habla de amor, de unión, y en tiempos de guerras quiere unir, nos pasa a todos lo mismo. La verdad es que tuve la experiencia de viajar por todo el mundo y descubrí que estamos en el mismo viaje. Se ha globalizado todo y la verdad es que lo que necesitamos es amor, como dijo Lennon hace tanto tiempo. Lo único que necesitamos es amor", expresó Bossi.

En referencia a las dudas sobre el acompañamiento del público, admitió que "no quiero ser imperativo y decir 'vengan al teatro'; no tienen que venir al teatro ni deben". "Es una opción el teatro como pude ser querer comer un chocolate, parar en un kiosko y comprarlo. Si querés sentirte bien un rato y hacerte preguntas en voz alta, podés venir a ver a un señor que está acá (señala a la puerta del teatro), como puede haber otro haciendo una pizza acá cerca, y va a intentar hacer lo posible para que se vayan estimulados para todo el año. Es eso nomás", enunció.

Y continuó con el razonamiento, "si no venís vamos a ser amigos igual y saludarnos en la calle, no pasa nada". "Nunca voy a decir 'vengan a emocionarse y a disfrutar de mi espectáculo porque me parece demasiado. Si quieren, acá estamos. Y si no quieren los voy a saludar en la calle y darle un abrazo", completó. El afiche promocional del nuevo show de Martín Bossi - Foto: Prensa

Consultado sobre si el aplauso se valora más en contexto de crisis, el comediante se puso todavía más introspectivo: "Ni al aplauso ni al público lleno. Eso sería cuestión de ego. A mí me hace bien hacer bien, a esta altura de la vida ya estoy como cuando decían en el jardín 'vamos devolviendo el guardapolvo'. Después de 20 años de carrera, si bien quiero seguir actuando, estoy descendiendo y diciendo mucho 'gracias', porque gracias a la gente me compré mi casa, ayudé a mi mamá y tuve mi auto. Quiero empezar a agradecer, no pedir el aplauso ni que vengan. Ya está. Estoy muy realizado y quiero devolver todo el amor que me dieron", subrayó, desde el teatro Mar del Plata, ubicado en la avenida Luro, a dos cuadras de la costa, donde se presentará por los próximos dos meses.

"Estoy para hacerme preguntas en voz alta. Si los seres humanos hemos evolucionado, si las necesidades humanas básicas como la risa, el romanticismo o la unión, son parte del pasado, son nostalgia o son necesidades presentes, si las tendencias que nos imponen en todo sentido son las que necesitamos o las que se necesitan para ciertas cosas, si el mantenernos solitarios, angustiados, deslizando un dedo por un celular, no nos disminuye la capacidad del saber, y al saber menos somos manipulados más fácilmente. Son preguntas que hago", enumeró Bossi.

Finalmente, recordó que tendrá funciones de martes a domingos y que los lunes se dedicará principalmente a descansar, aunque también tiene ganas de ver algunas obras en cartel. "Si el lunes me meto a ver a Moldavsky me mato, aunque iría a verlo a él, a Fátima, a Kinky Boots, que les debo una visita, pero el lunes es probable que me vaya a descansar. En Mar del Plata tengo una lista bárbara de cosas para hacer, como salir a correr todas las mañanas, ir a comer a los restaurantes que me gustan, saludar a la gente en todos lados, esperar a mi mamá, mi tía y mi hermana para que me vengan a ver, ir a algun bolichito, actuar todas las noches, y por qué no andar en banana acuática. Es una ciudad que da para todo", destacó. El contrato de Bossi y sus productores con Carlos Rottemberg - Foto: X @multiteatro

Las funciones de "Bossi Live Comedy" durante el verano

Tendrá funciones en el teatro de Luro 2335, desde este miércoles, todas las noches de la semana exceptuando los lunes.

Con gran proyección en Europa, donde Bossi llevó su espectáculo, el comediante, imitador, cantante y actor une ahora humor, música y danza, de la mano de una orquesta en vivo en este nuevo show.

Ya se lo vio en Londres (Inglaterra), Dublín (Irlanda), Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao (España), Montevideo (Uruguay) y Miami (Estados Unidos), lugares en los que volvió a demostrar su enorme talento a la hora de convertirse en showman.

A lo largo de dos horas de espectáculo, Bossi hace que el público esté siempre atento y ría, cante y hasta baile en la platea. Logra, así, que una auténtica fiesta teatral.

Además, el espectáculo viene de agotar localidades en la Avenida Corrientes durante siete meses y de ser un auténtico acontecimiento teatral en la gira mundial.

Hace más de diez años que Martín Bossi lidera la taquilla teatral con cada nuevo megashow y este estreno para Mar del Plata no será la excepción.

Las funciones del espectáculo, que tene producción conjunta de Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Diego Djeredjian y Luis Penna, se realizarán de martes a domingo a las 21.