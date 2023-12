El polémico consejo que Luciana Salazar le dio a Flavio Mendoza

En las últimas horas, Flavio Mendoza sorprendió a sus seguidores de Instagram en un video en el que dio a conocer un polémico consejo que le dio Luciana Salazar con respecto a su hijo, Dionisio.



En un video que compartió en las redes sociales, el talentoso artista contó que la modelo le hizo una extraña sugerencia y él lo puso en práctica en la misma publicación, para demostrar que su amiga estaba en lo cierto.



“Tips para los que tienen un hijo rubio y el pelo se les pone verde. Me pasó la data Luciana (Salazar) y la verdad es que funciona”, contó Flavio Mendoza en el llamativo video que subió a sus redes sociales.



Allí, el coreógrafo le puso kétchup en el cabello a su hijo, Dionisio, y se lo desparramó por la cabeza, para luego dejarlo actuar por unos minutos antes de lavárselo. Hay que recordar que tanto Matilda como Dionisio tienen el cabello rubio. De ahí la sugerencia de Luciana Salazar.



“Mmmm, ¡olorcito a pancho!”, comentó Flavio Mendoza mientras llevaba adelante el procedimiento que le surgió Luli Salazar. Uno de los argumentos para hacer esto es que, como el propio Dionisio contó, el cabello le queda de color verde por el cloro de la pileta.



Hace unos días, Flavio Mendoza, en su visita a PH Podemos Hablar, también había hablado de su hijo, pero por una cuestión no tan agradable. “El bullying sigue existiendo y estoy cansado de tener que acostumbrarme. Esto yo no quiero que suceda con mi hijo. A mi hijo le hacen bullying todo el tiempo y él no lo sabe porque no ve redes, pero a mí me lo hacen todo el tiempo”, comentó.

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.



“A mí el otro día un tipo de esos TikToker que se creen que van a cambiar el mundo puso ‘este Flavio Mendoza, operado con el botox, con ese hijo comprado de supermercado. Sé que es un pobre infeliz, pero yo pienso en mí y no es que me va a afectar, pero tiene que haber un cambio”, agregó Flavio Mendoza.



El resto de los invitados y el propio conductor, Andy Kusnetzoff, le aconsejaron que no le diera importancia a esa clase de comentarios. “Vos no entendés cómo en 2023 ven a un tipo gay, porque siempre dije que lo fui, llevando a su hijo de la mano, y me tengan que hacer eso. No está bueno. Por eso digo que me acostumbré. O me tengo que acostumbrar o tengo que salir con una ametralladora”, cerró.