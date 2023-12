Critican a Becky G por pasar Navidad con su exnovio Sebastián Lletget

En marzo de 2023 se hizo pública la infidelidad de parte de Sebastián Lletget a Becky G, luego de que en diciembre de 2022 se hayan comprometido. Esto desató un escándalo que llevó a la pareja a su separación. SI bien han corrido rumores de una supuesta reconciliación luego de que en meses recientes hayan sido captados juntos, ahora, la cantante fue duramente criticada por celebrar la Navidad en una fiesta familiar donde estaba presente también su exnovio.

Cuando a principios de este año se dio a conocer la ruptura de Becky G y Sebastián Lletget, el jugador de fútbol le pidió disculpas públicamente a la artista a través de sus redes sociales. "Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", escribió el integrante del equipo de fútbol FC Dallas en su cuenta de Instagram.

Becky G fue criticada por haber pasado Navidad con su exnovio Sebastián Lletget, quien supuestamente la había sido infiel. Foto: Instagram/ Becky G

Asimismo, la cantante mexicana Chiquis Rivera, quien es una de las mejores amigas de Becky G, se había pronunciado en aquel entonces sobre la situación que estaba atravesando su también colega. "Becky es una de mis mejores amigas de la industria, es una muchacha muy linda. No les puedo dar, la verdad, un comentario sobre esta relación porque es algo tan privado, tan bonito, y yo la verdad no sé si es cierto o no. Una cosa que sí les puedo decir es que Becky es un diamante, es una mujer hermosa por dentro y por fuera, y se merece el mundo", expresó la intérprete de “Abeja Reina” en ese momento.

En el programa de televisión “En casa con Telemundo”, dieron a conocer un video que supuestamente fue filtrado por uno de los invitados, de las fiestas navideñas de la familia de Becky G donde aparecen la cantante y su exnovio Sebastián Lletget, generando especulaciones sobre una posible reconciliación de la pareja.

Becky G publicó en sus redes unas fotos donde aparece solo ella abriendo los regalos de Navidad. Foto: Instagram/ Becky G

Lo cierto es que los fans de Becky G, evidentemente, no tomaron bien que la cantante haya pasado Navidad con quien supuestamente le había sido infiel dándole así una segunda oportunidad, por lo que fue duramente criticada a través de las redes sociales.

Por su parte, Becky G utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 37,8 millones de seguidores, para compartir unas imágenes donde aparece junto a un árbol de Navidad abriendo los regalos. "Feliz, genuinamente feliz", escribió la artista para acompañar las fotos.