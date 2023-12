Cómo están los hijos de Carlos Calvo a tres años de su muerte

El 11 de diciembre de 2020, Carlos Calvo murió luego de años de padecer las secuelas de dos accidentes cerebrovasculares (ACV) que limitaron su movilidad y su calidad de vida. Pero su legado pervive en el recuerdo de quienes lo amaron y admiraron, y en sus hijos, Facundo y Abril.

Pasaron tres años desde el día del fallecimiento del actor y la familia que Carlín había formado con Carina Gallucci avanzó con su vida cotidiana, sus sueños y proyectos en pleno desarrollo.

Carlín Calvo, Carina Gallucci y sus hijos, Facundo y Abril. Instagram Carina Gallucci.

Hoy, el gen actoral del protagonista de Amigos son los amigos persiste en su hijo Facundo Calvo, que a los 19 años debutó en el teatro en la obra Convivencia obligada y cada año sube peldaños en su carrera, sumando producciones teatrales, como Me duele una mujer, y series aclamadas, como El encargado.

Facundo tiene un parecido físico impactante con su papá que se concentra especialmente en su sonrisa y su mirada. Sin embargo, el joven actor asegura que nunca se vio parecido a Carlín, a pesar de que siempre fue el comentario que recibía.

Facundo Calvo en el avant premier de El encargado, serie en la que participó. Instagram Facundo Calvo.

“Pero me sorprendió mucho cuando lo vi un par de veces en Amigos son los amigos, ya que me vi muy parecido en gestos, movimientos, maneras de hablar, ¡me puso la piel de gallina! No es que lo imitaba conscientemente”, señaló, tiempo atrás, cuando rememoró las palabras de su papá en su infancia.

“Y un consejo que recuerdo que él me dijo cuando yo era chico fue ‘¡confiá en vos, metele y que no te importe nada!’, algo que a veces me cuesta”, completó Facundo, actualmente de 23 años.

Abril Calvo, de 17 años, estudia inglés. Instagram Carina Gallucci.

Abril, por su parte, tiene 17 años y todavía no definió su futuro vocacional. Por el momento está muy abocada al estudio de Inglés y mantiene sus redes sociales con candado, dando a entender que su perfil es mucho más reservado que el de su hermano mayor.