Qué dijeron sobre la historia de amor de los participantes de Gran Hermano 2022

Llega fin de año y el Bailando 2023 no se detiene. Una de las participantes que ya avisó que no piensa irse de vacaciones es Romina Uhrig, quien, además, no le esquivó a los rumores que la vinculan con otros dos ex Gran Hermano, como Nacho Castañares y Maximiliano Guidici.



Todo se dio en una charla con Marcelo Tinelli, quien le comentó que la veía muy bien a pesar de la separación. “¿Noviazgo con alguien? ¿Alguien que te tirotee?”, le preguntó el conductor de América. “Estoy sola y quiero estar sola”, respondió la ex diputada.



Marcelo Tinelli, sabiendo cómo vienen los últimos en cuanto a los rumores en el mundo del espectáculo, observó que Ángel de Brito estaba mirando hacia arriba, como no muy convencido de la respuesta.



“Esta semana se la vinculó con varios ex compañeros. Por un lado, Maxi (Guidici), que estuvo acá, y Nacho (Castañares). Él mismo lo dijo en un vivo tuyo, que contaras lo que hicieron”, dijo el jurado del Bailando 2023.



“Yo estaba haciendo un vivo y entró Maxi a decir eso en forma de chiste. Ahora estaba hablando con él, porque Alfa le mandó un mensajito”, respondió en primera instancia Romina Uhrig. “¿Y con Nacho sí?”, repreguntó Ángel de Brito. “No, chicos, tampoco”, contestó ella.

Romina Uhrig habló de los rumores de romance con Nacho Castañares. Foto: captura de TV.



En ese momento, Ángel de Brito recordó lo que había comentado Nacho Castañares, que terminó de reforzar los rumores de que algo había pasado entre ellos. “Él dijo que hicieron una pijamada. Tienen 150 años y hablan de pijamadas, dale”, expresó el jurado. “Hicimos una pijamada. Nos quedamos a dormir en casa con los chicos. Cinco meses en la casa de Gran Hermano durmiendo… Nos extrañamos”, argumentó Romina Uhrig.



“Si tuvieras que elegir, jugando, ¿con cuál de los dos te quedarías?”, le planteó el conductor de LAM. “Con ninguno de los dos. Porque no son mi gusto. Los dos son lindos chicos, pero hoy no estaría con ninguno. Mañana no sé”, remarcó la ex Gran Hermano.