Cristian U reveló la estrategia perfecta para ganar Gran Hermano

Uno de los ganadores más emblemáticos que tuvo Gran Hermano, sin dudas, fue Cristian U, quien se consagró en la edición 2011. En aquella ocasión, el ex paseador de perros y actual DJ tuvo una forma muy clara: autonominarse. Fue tan exitosa su idea que tuvieron que cambiar el reglamento.



Ahora, Cristian U opinó sobre la actual edición, que arrancó con una participante como clara protagonista, Juliana, más conocida como Furia. “Van muy al palo, varios de ellos van a terminar chocando de acá a un mes. Es como ha pasado en la edición anterior, con participantes como Juan Reverdito y otros, que fueron muy a fondo de entrada y se comieron un palazo”, dijo el ex ganador de Gran Hermano en charla con TN Show.

Furia, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Todo tiene un tiempo de maduración y acá ya están a fondo. Dicen: ‘Yo estoy jugando, yo estoy compitiendo, no me saludes, no me hables, me votaste’. Y recién pasó una gala sola”, agregó Cristian U.



Una de las cuestiones que más llama la atención en estas primeras dos semanas de competencia en la casa de Gran Hermano es cómo comenzó a ganar popularidad Furia, con un estilo y una personalidad muy diferente a la de Marcos Ginocchio, el ganador de la última edición.



“La gente se aburrió de un personaje tan tranquilo, pero Gran Hermano, como refleja la sociedad misma, es como la política. En su momento veníamos de un gobierno superbardo y después querían un cambio. Querían la antítesis, que era Macri; después, como no funcionó y aburrió Macri, querían quilombo de nuevo. Y así es esto. La gente no se tiene que olvidar que es un programa de televisión”, sostuvo Cristian U.

Cristian U explicó cómo se gana Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Por otra parte, se refirió a las distintas estrategias y reveló cuál es el plan perfecto para ganar Gran Hermano. “La estrategia que tienen que hacer es la que hice yo. Más claro echale agua. A mí se me ocurrió porque soy un busca, toda la vida fui un busca, de chiquito, imaginate que a los 11 años tocaba los timbres de los departamentos y le decía a la gente: ‘Señor, ¿tiene perro? ¿Quiere que lo saque a pasear?’. Fue mi forma de empezar a buscar laburo. Fijate que fui el único en la historia de los Gran Hermano que, por mi culpa, tuvieron que cambiar el reglamento. Entonces, era por ahí”, explicó Cristian U.



“Tienen que leer el reglamento y buscar alguna forma en base a ese reglamento actual de hoy. Vos no podés decir explícitamente lo que tienen que hacer, pero sí los podés llevar para ese lado. Entonces, Furia es una piba que hoy tomó protagonismo. Si ella fuese estratega, ese protagonismo lo estaría llevando para inducir al resto y empezar a buscar aliados. ¿El aliado cómo se busca? No es ‘te voy a hacer ganar’, es ‘voy a ganar yo, maestro, pero te llevo a la final conmigo, vení’. Me pasó a mí con Martín Pepa y así fue”, concluyó.