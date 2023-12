Cómo es la nueva casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace unas semanas, Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron no renovar el alquiler de la casa donde vivían y mudarse a otra propiedad, mientras terminan de construir la suya propia, en el exclusivo y topísimo barrio de Nordelta.

Y luego de varios preparativos y de una puesta al día completa de la casa, incluyendo trabajos de pintura y otros detalles típicos de estos movimientos, Mica y Fabián Cubero se instalaron en su nuevo hogar temporal con su hijo Luca y las tres hijas de Nicole Neumann, mientras la modelo sigue de luna de miel.

La nueva casa de los Cubero. Instagram Mica Viciconte.

La casa está ubicada en el mismo barrio privado en Escobar donde vivían, con lo cual, no hubo mucho cambio para el grupo familiar. Súper espaciosa, llena de luz y con mucha madera, el nuevo nidito de Mica Viciconte y su pareja los recibió en los últimos días.

Mientras se acomodan en los espacios, la panelista de Ariel en su salsa mostró algunos de los detalles de la casa que tiene dos plantas, pisos de porcelanato, paredes con paneles de madera y estilo moderno pero funcional, todo lo necesario para vivir cómodamente mientras concluyen la obra definitiva.

Instagram Mica Viciconte

El trastorno que padece Mica Viciconte

Recientemente, mientras desembalaba cajas e intentaba darle forma a su nuevo hogar, la marplatense compartió con sus casi cuatro millones de seguidores un trastorno que la tiene a maltraer, especialmente en este momento en el que tiene que tomar muchas decisiones.

Instagram Mica Viciconte.

“Soy de las personas que acumulan todo y me cuesta desprenderme, pero me cuesta bastante. O sea, estoy en un momento de orden y no, no puedo soltar”, arrancó la ganadroa de MasterChef Celebrity, mirando a cámara a través de sus historias.

“Digo ‘no, esto lo quiero, éste por las dudas, este no’. Y termino acumulando, acumulando y después no sé ni lo que tengo. Tengo un problema”, confesó la mamá de Luca, el menos estresado con la mudanza.