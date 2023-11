Fabián Cubero contradijo a Mica Viciconte sobre su situación económica

En los últimos días empezó a circular la versión de que Fabián Cubero y Mica Viciconte atravesaban una crisis económica tal, que los había llevado a rematar muebles y a vender los premios que la marplatense ganó en MasterChef Celebrity, en mayo de 2022.

Ante el revuelo que se armó, Mica saltó a negar enfáticamente problemas financieros con su pareja. Sin embargo, a días de esa aclaración, Fabián Cubero publicó un video muy llamativo sobre los regalos de Navidad que da a entender que este año no tiene resto para gastos caros.

En medio del conflicto legal con Nicole Neumann en el que la cuota alimentaria por sus hijas está en primer plano, el ex futbolista subió a sus historias un reel humorístico sobre su actitud ante la lista de deseos de Indiana, Allegra y Sienna, a un mes de las Fiestas.

“Yo leyendo la carta de mis hijos a Santa. De Play 5 a Iphones, mientras le echo agua al shampoo”, se lee en el posteo que Poroto no dudó en subir en momentos en los que la incertidumbre económica y la inflación desmedida son preocupación candente para la mayoría de los argentinos de a pie.

Fabián Cubero se lamentó en sus redes de su situación económica de cara a los gastos de Navidad.

“Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, dijo Mica Viciconte en un video tras las repercusiones de sus supuestos problemas.

La panelista de Ariel en su salsa señaló: “No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”.

Mica Viciconte se descargó sobre su presente económico

"A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos", agregó.

Cubero y Mica Viciconte, en sus vacaciones a Salta. Instagram Mica Viciconte.

"La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila", concluyó Mica Viciconte en el video.