Bárbara Lombardo habló de su especial relación con Xuxa

Cuando Bárbara Lombardo tenía apenas 10 años, comenzó a forjar una increíble relación con una de las grandes figuras de la televisión internacional en aquellos años: nada menos que Xuxa, quien recién llegaba a la Argentina.



En una reciente entrevista con Teleshow, la actriz habló de su faceta de guionista y de la idea de contar una historia de ficción orientada a los niños, en la que contará su experiencia y en la que retratará sus momentos junto a La Reina de los Bajitos.



Ante la pregunta sobre cómo se generó ese increíble vínculo con Xuxa, Bárbara Lombardo comentó: “Fue espectacular. Ella era la figura del momento y para mí fue la gran diversión de mi vida. Jugar con las Barbies me parecía aburrido, con mis hermanas le sacábamos la ropa a mi mamá y a mi abuela, nos disfrazábamos y hacía shows”.

Bárbara Lombardo y Xuxa.



“Y cuando apareció Xuxa me volví loca. Hablaba de la naturaleza, bailaban increíble y, sobre todo, transmitía mucha alegría. Enseguida me aprendí todas las coreos y una amiga me pasó la dirección del estudio. Logré entrar, fui un par de veces y a los seis meses ella se vino a vivir a la vuelta de mi casa”, agregó Bárbara Lomabrdo.



Asimismo, recordó cómo fue la llegada de Xuxa a su propio barrio. “Yo conocía a todo el mundo. Entonces el de seguridad del edificio me dejó entrar. Ella se acordaba de mí, hablamos y le pregunté si podía volver al programa con mis amigas. Fuimos tipo club y yo era como la jefa, ¿entendés? Otras veces iba sola con mi abuela y todos me cuidaban. Pasaba al control donde hablaba en portugués, comía Serenitos, para mí era Disney”, contó.



Por otra parte, en cuanto a lo que refiere a la historia que desea contar, Bárbara Lombardo habló del formato. “Siento que a todo relato biográfico hay que agregarle algo de ficción para ponerle pimienta. Me encantaría pensarlo para niños y dejar un mensaje que detrás de cierto sacrificio hay logros. Que a veces hay que seguir la intuición y aceptar lo que querés hacer. Y que no hay que olvidarse de eso y confiar en cada uno”, explicó.

Bárbara Lombardo y Xuxa.



Hace poco tiempo se estrenó un documental de Xuxa en el que se muestra el lado B de la artista brasileña. “Lo vi y son puntos de vista. Lo que yo viví como una niña de 10 años lo tengo clarísimo. Nunca vi nada malo ni hostil, con ella ni con Marlene, a quien quiero y con quien estoy en contacto y que es como una madrina para mí”, comentó Bárbara Lombardo.



“Me dio mucha confianza en mi persona, en mi talento y en mi capacidad performática a través de los años. Todos tenemos aspectos más luminosos y hemos cometido errores. Y más cuando tenés tanta llegada a tanta gente y sos un ejemplo es una presión muy grande y algo muy delicado de mantener. También está bueno pensar que no hay que proyectar un ideal que no existe: una cosa es el escenario y otra cosa es la vida”, concluyó la actriz.