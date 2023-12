La inesperada pelea de Nacho de Gran Hermano con Ángel de Brito: "Borró nuestra foto"

Todo indicaba en que Ángel de Brito y Nacho Castañares habían forjado una gran relación pero finalmente se acabó lo que se daba. En un primer momento, el que comenzó a disparar contra el ex Gran Hermano fue Ángel de Brito y de ahí devino la ruptura entre ambos.

Es que el periodista y conductor reveló en LAM que Romina Uhrig, también ex Gran Hermano, estaría vinculada amorosamente a su excompañero. Cabe recordar que Nacho Castañares hace poco que terminó su historia de amor con Lucila 'La Tora' Villar.

Nacho Castañares y Romina Uhrig, ¿juntos?

El puntapié lo dio Maite Peñoñori, panelista del ciclo de espectáculos, que aseguró que Romina Uhrig estaría enojada por las relaciones amorosas que se le inventan en el medio, a lo que Ángel de Brito interrumpió y acotó picante: “Romina se está comiendo a Nacho Castañares”.

Obviamente los cronistas de LAM fueron en busca de la palabra del ex Gran Hermano, quien sostuvo: "Es mentira eso. ¿Te diste cuenta de que yo soluciono todo a los besos? Con Coti Romero a los besos, con Romi a los besos... No es así. La discusión de la casa fue muy divertida y hubo varias, pero chape no hubo”.

Y siguió: "Es hermosa, pero no, convivimos mucho tiempo y tenemos otro tipo de relación, pasa por otro lado. Somos amigos, nos llevamos muy bien, compartimos un montón de cosas, convivimos meses, conozco a su familia, a sus hijas... Tenemos una relinda relación, hablamos siempre, pero de ahí a chapar es otra cosa".

Sin embargo, lo que más le dolió a Nacho Castañares fue una actitud de Ángel de Brito y no se calló nada: "Hoy justo entré al perfil de Ángel, que lo estaba stalkeando, y vi que borró la foto que tenía conmigo. Decía que era su preferido, así que me dolió que me borró. Estaba en el feed. Así que estoy un poco enojado".

Ángel de Brito rompió códigos con Nacho Castañares y el ex Gran Hermano, no perdonó

Pero el ex hermanito dejó a un lado la pelea con el periodista y siguió con el supuesto romance, ya que aseguran tener pruebas de los besos: "Me da risa. Lo quiero ver yo también, a ver qué es lo que tiene constatado porque no pasó nada realmente...Lo que pasó adentro de la casa es que discutíamos mucho porque tenemos dos personalidades fuertes y con mucho carácter. Pero Romi siempre dijo ‘yo voy a conocer a Nacho afuera’".

Si bien Ángel de Brito no salió a responderle, si confirmó que la semana que viene irán a LAM tanto Nacho Castañares como Romina Uhrig, donde terminarán de dirimir la situación.