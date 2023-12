Jennifer López reveló el trastorno que padece producto de su separación con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck son sin lugar a dudas una de las parejas más emblemáticas de la industria del entretenimiento mundial, quienes han tenido una historia de amor que parece haber sido sacada de un guion de película. Y es que, si bien las celebridades terminaron casándose luego de haberse separado y hecho sus vidas durante 17 años, la “Diva del Bronx” reveló que ambos sufren de “trastorno de estrés postraumático”, debido a la “excesiva atención” que puso la prensa en su relación en aquel momento.

JLo asegura que junto a su esposo Ben Affleck todavía tiene algunos traumas debido a cómo manejó la prensa su ruptura en su primera etapa de noviazgo. Las celebridades comenzaron su relación sentimental en 2002, luego se comprometieron, pero, el 2004 anunciaron su separación sorprendiendo a todo el mundo del espectáculo.

Jennifer Lopez reveló que ella y Ben Affleck sufres de "trastorno de estrés postraumático". Foto: Internet

Jennifer Lopez brindó recientemente una entrevista para “Variety”, donde habló de su matrimonio con Ben Affleck. Ahora, la cantante está promocionando su nuevo álbum “This in Me Now”, que lanza 20 años después del disco original “This is Me”, donde en ambos discos le canta a su esposo, pero en distintas etapas de su vida sentimental.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se preparan para pasas sus segundas fiestas navideñas como esposos, sin embargo, la también actriz asegura que todavía recuerdan lo mal que pasaron con la prensa en su primera etapa de novios ya que no les dejaban vivir su vida privada en tranquilidad. "Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático", confesó la artista.

Jennifer Lopez y Ben Affleck son una de las parejas más emblemáticas de la industria del entretenimiento mundial. Foto: AP

"Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha", expresó la pareja en un comunicado el 10 de septiembre del 2003. Desde ese momento se especuló en torno a lo que pasaba en la pareja, que finalmente puso fin a su relación en enero de 2004.

Asimismo, la cantante confesó que, a pesar de los malos recuerdos de su primera separación con Ben, han salido adelante gracias a la madurez de ambos. “Ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no se trata de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quién eres", finalizó.