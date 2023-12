El reclamo millonario que Poroto Cubero le hizo a Nicole Neumann antes del fin de semana

Fabián Cubero y Nicole Neumann vienen protagonizando fuertes y muchas peleas desde que separaron. El origen de esta guerra sin fin se dio en 2017 cuando cortaron su relación. Desde entonces no han cesado el fuego y ahora se conoció que el exfutbolista le reclama una deuda millonaria a la modelo.

Si bien en algún momento parecían haber encontrado algo de tranquilidad, hoy Nicole Neumann y Fabián Cubero se encuentran más enfrentados que nunca, en un momento muy particular de la vida de ella, quien se acaba de casar y espera a su primer hijo junto a Manu Urcera.

Las tres hijas que tienen en común la expareja -Indiana, Allegra y Sienna- siempre han sido un foco de conflicto, no por las jóvenes adolescentes pero sí desde las excusas que ambos han estado necesitando para seguir enfrentándose.

Desde hace tiempo se encuentran inmersos en una prolongada disputa legal desde su separación, la cual no parece mermar en ningún momento. Así las cosas, recientemente en A la tarde revelaron que esta guerra podría derivar en un embargo para la modelo.

“De dinero habla el propio el Cubero en el escrito que presentó su abogado, el Dr. Castillo, en el que le pide al fiscal observar la posición de la denunciante, es decir de Nicole Neumann, que ha percibido el 50% de todos los bienes de la sociedad conyugal”, comenzó explicando el periodista Diego Estéves.

“Y ha formado nueva familia –atentos con este dato porque se refiere a Urcera- con una persona evidentemente acaudalada, lo cual robustece mi posición para describir esta acusación como un intento de dañar mi honor como padre y afectar injustamente mi imagen pública”, agregó.

Nicole Neumann y Fabián Cubero en tiempos felices.

Luego de esta información, Roberto Castillo, abogado de Fabián Cubero, sentenció: “Simplemente, para aclarar, en esta clase de hechos, de conductas penales, se tiene en cuenta la circunstancia global de los chicos que están reclamando alimentos mediante a su madre que denuncia penalmente”.