El inesperado palazo que Jorge Rial le pegó a Marcelo Tinelli por su edad

Jorge Rial tiene desde hace ya mucho tiempo una gran rivalidad contra Marcelo Tinelli. El conductor de C5N siempre aprovecha alguna que otra oportunidad para disparar contra el presentador del Bailando 2023, y en las últimas horas lanzó una nueva y picante opinión.

En diálogo con Socios del espectáculo, Jorge Rial analizó la crisis que también azota a los medios de comunicación. El periodista, conductor de Argenzuela en C5N, dio expresó algunas de sus opiniones en relación a la situación actual.

Hasta ahí todo marchaba bien, aunque el punto de inflexión se dio cuando le preguntaron al periodista por los cambios que está teniendo América TV, su vieja señal y actual de Marcelo Tinelli, que, recordemos, también se encuentra como director de artística del canal del cubo.

El conductor de Argenzuela advirtió que la crisis económica atentó contra las figuras de la señal de Daniel Vila, pero también explicó que, bajo su óptica, el espectáculo argentino se “berretizó” y que, hoy en día, ya no hay estrellas en televisión.

“No hay más, se pueden renovar las caras. Decime quién puede reemplazar a Mirtha, a Susana, a Tinelli o a Moria. Vienen estos pibitos, que son bárbaros, ¿pero un Alfa te dura cuánto? Dos meses. Necesitás combustión todo el tiempo. No te da y lo tenés que sacar”, disparó.

Polémico como siempre y sin quitar el pie del acelerador, Jorge Rial siguió cargando contra Marcelo Tinelli al asegurar que el conductor está “cayendo en la estructura de hace 20 años atrás”. Acá apuntó a la supuesta falta de impronta del empresario.

Rial vs. Tinelli: un nuevo capítulo de una histórica guerra.

Y siguió disparando con furia: “La desesperación por el número, te lleva a ir a lo seguro. El caño, el pole dance, le dio en su momento, hoy ya no le da”. Una vez más, el periodista marcó posición y se puso en la otra vereda.