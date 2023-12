Pamela David asegura que padeció el kirchnerismo y cuestiona a Javier Milei en su punto más débil

En los últimos meses, Pamela David quedó en el ojo de la tormenta poor su apoyar públicamente a Sergio Massa, y ahora la conductora sorprendió al asegurar que "padeció al kirchnerismo más que nadie". Además, la líder de Desayuno Americano (América TV) ratificó sus críticas contra Javier Milei.

En diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), cuando le preguntaron a Pamela David sobre su persistencia en los cuestionamientos a la propuesta de Javier Milei, la esposa de Daniel Vila respondió: "¿Por qué no hacerlo? Sentiría un adoctrinamiento. Yo lo padecí el kirchnerismo más que nadie. Cuando me dicen 'kuka' es muy gracioso".

Pamela David y una contundente declaración que marca distancia con el kirchnerismo. Foto: X @Laoncediez.

Tras marcar distancia con el kirchnerismo y dejar en claro que su apoyo al peronismo tenía que ver específicamente con la figura de Sergio Massa, Pamela David destacó: "Hay un público más honesto y que te acompañan con los años. En las redes bloqueo y reporto todos los comentarios agresivos. Pero después tengo una respuesta más amplia para los que dicen algo constructivo".

Por otro lado, sobre la figura de Javier Milei, Pamela David remarcó sobre el punto más débil del presidente en cuanto a su llegada a quienes no lo apoyaron en las urnas: "Yo no lo voté a Milei, pero deseo que le vaya super bien porque es mi país. A los que no lo votamos no nos habla todavía. Que reflexione que somos todos los argentinos, no solamente los que lo votaron".

Pamela David cuestionó a Javier Milei por no hablarle a quienes no lo votaron. Foto: Noticias Argentinas.

Finalmente, al referirse a las críticas que recibió por defender la emisión monetaria y criticar los lineamientos económicos de Javier Milei, Pamela David explicó: "Lo que dije lo vuelvo a decir. Yo no soy economista, pero no puedo fingir demencia si manejo información... Si hay que asistir a la gente que lo necesita, entre otras cosas, no se puede dejar de emitir. No me duelen las críticas porque ya lo viví. Me pusieron en el lugar de homofóbica y de racista, ¿cómo me va a doler que me digan 'burra'?".