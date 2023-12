Luis Ventura estalló contra un humorista por contar un secreto suyo muy vergonzoso

Verborrágico, visceral, eufórico y sincero. Luis Ventura suele protagonizar cientos de episodios en la televisión, merced a su personalidad explosiva, esa con la que se muestra de manera cristalina, sin eufemismos y en las antípodas de lo políticamente correcto.

El panelista acaba de crear un cruce tenso, lleno de electricidad con un famoso, en pleno aire y desarrollo de una emisión de A la tarde, el ciclo en el que se desempeña y conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América TV. Ahí, el periodista discutió con Roberto Peña.

Todo se remite a la célebre imitación del humorista, que durante años ejecutó el papel de Luis en diversos programas, generalmente en el vivo del Bailando. La producción llamó al comediante y así se edificó un intercambio que fue elevando la temperatura.

Roberto arrancó la charla con una buena predisposición, así como con una pizca de sorna e ironía, dado que exteriorizó desde su hogar: "Para mí es un placer hablar con ustedes y poder decirles que Ventura arrugó cuando yo lo invité a bailar en vivo en el Bailando".

Lejos de callarse, Ventura le retrucó y le reclamó con todo: “A mí me habían dicho que le habían llevado medio vestuario para imitarme. Es decir saco, camisa y corbata y que en la parte de abajo salía en bermudas y ojotas. Y que él lo cuente en la imitación”.

Ya bastante ofuscado y movilizado, el periodista de espectáculo le reprochó esa actitud y le bramó a Peña con todas las letras: “Me está deschavando de un juego que yo tengo ¡Andá a imitarlo a Tinelli! ¡Te la agarrás conmigo que soy un pobre muerto!".

En pos de amenguar el tono de la conversación, Roberto le respondió: “Si tengo que pagar por imitar por Ventura lo hago, y por adelante, porque me gustaría tener el gusto de volver a estar en un Martín Fierro, porque hace años que no me invitan".

Caliente, fuera de eje, Luis apuntó su mirilla, se paró en la bronca y con mucha indignación le soltó una frase fortísima al genial comediante: "¿Sabés por dónde te van a dar el Martín Fierro a vos? ¡Después te llamo y te cuento!". En definitiva, un momento incómodo que se experimentó en América.