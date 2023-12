Laura Laprida, la hija de una de las Trillizas de Oro, confesó por qué se siente culpable por vivir en España

Laura Laprida, decidió rumbear por nuevos horizontes y decidió ir a probar suerte al exterior hace tres años atrás. Sin embargo, la hija de la trilliza María Eugenia, confesó que aún no se acostumbra por completo a la distancia que la separa de su familia.

Envuelta dentro de sensaciones encontradas, la joven de 33 años confesó las dificultades que transita desde su llegada a España. En este sentido, admitió que al pensar en su hermana Geñi, que murió de cáncer en 2018, la reconforta de fuerzas para no rendirse y seguir persiguiendo sus objetivos.

“No es fácil agarrar todo y mudarse de país. Me cuesta mucho sentir que no los abandonó", se sinceró Laura Laprida al reflexionar sobre su experiencia en el país europeo.

Asimismo, durante la entrevista que brindó para La Nación, la artista manifestó: "Estoy siempre conectada, aunque me siento culpable. Pero a la vez tengo que cumplir mi sueño. Y digo: ‘Este sueño lo cumplo por mi hermana, lo hago por ella’".

"Necesito un motor de algún lado porque si no me quedo en mi casa con mamá, papá y mis sobrinos y no, hay que salir un poco a la vida", agregó la hija de María Eugenia, quien reconoce que le brotan momentos de angustia, pero se mantiene firme en sus convicciones de crecer a nivel personal y profesional.

En este sentido, Laura Laprida sostuvo: "De hecho, tuve la suerte de que al poco tiempo de llegar, comencé a trabajar en un proyecto español para la plataforma Movistar + que me entusiasma mucho. Ojalá este sea el primero de muchos proyectos de esta índole. Amo mi profesión y me encantaría poder trabajar de lo que me gusta por siempre".

La joven se encuentra instalada en España junto a su marido, el empresario Eugenio Levis y logró protagonizar proyectos importantes que fortalecieron su profesión , cómo su protagónico en la serie Sagrada Familia junto a Miguel Ángel Solá. Abriendo las alas de su sueños, la artista fantasea con lograr formar parte del universo de Marvel o DC.