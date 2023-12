El motivo por el que Jorge Rial le dijo "adiós" a los medios: "Ustedes saben que..."

El jueves 21 de diciembre, Jorge Rial hizo un anuncio clave en Argenzuela en momentos muy candentes del país. Al término del programa, el periodista se despidió de su audiencia y explicó por qué, esta vez, decidió hacer un parate un poco más largo de lo habitual a fin de año.

“Les cuento que este es mi último programa, me tomo vacaciones”, dijo Jorge Rial, un día después del polémico DNU con el que el nuevo presidente le hizo "ole" a la división de poderes para desregular la economía argentina en todos sus aspectos posibles.

Jorge Rial de despidió de Argenzuela. Captura TV.

“Además lo tengo que hacer por un tema de salud”, agrego´el ex conductor de Intrusos, aunque dejó en claro que seguirá “conectado igual”, atento al desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales de la Nación. “Así que, cualquier cosas que pase, apareceré”, prometió.

Luego, Jorge se refirió al infarto que sufrió en mayo de 2023 en Bogotá, Colombia, un grave episodio que lo obligó a bajar de revoluciones durante un tiempo. “Por cuestiones de salud, ustedes están al tanto de que tuve un año un poquito movido, y lo que tengo es un descanso que programé hace cuatro meses”, señaló.

Jorge Rial se tomará un largo descanso del trabajo para disfrutar con los suyos. Instagram.

“Los chicos lo sabían, es un poco vacaciones, un poco laburo”, avanzó, haciendo alusión a sus compañeros de equipo. “Pero se los quería contar porque me voy, así que no inventen nada”, dejó en claro a su público y a sus colegas.

Y el periodista cerró: “Me voy a descansar, a recuperar, porque viene un año intenso. Y no me voy del país, es un poco de vacaciones y un poco de trabajo. Luego volveré a seguir trabajando en C5N y Radio 10 con Argenzuela”.

Jorge Rial sorprendió al hablar de su relación con Luis Ventura

Durante un móvil con Mañanísima, Jorge Rial sorprendió descolocó con una inesperada definición cuando le preguntaron sobre cómo está actualmente su relación con Luis Ventura. Los periodistas que compartieron muchos años de trabajo en Intrusos y una amistad, entraron en una agitada turbulencia tras la forzada salida del panelista de A la Tarde.

Consultado sobre Ventura, Rial respondió categórico: "Yo no estoy peleado con Ventura. Yo no siento estar peleado con Ventura. Yo lo sigo queriendo igual. Nunca me voy a enojar con el gordo". Acto seguido, agregó: "No lo van a lograr. Ni él lo va a lograr puteando. No lo van a lograr. Yo no siento que esté peleado. No le tengo bronca a Luis. Lo digo de verdad. Lo quiero”.