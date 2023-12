Moria Casán sorprendió a su novio con una romántica sorpresa en el Bailando

El miércoles 20 de diciembre fue un día especial para Moria Casán, porque su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, cumplió 80 años. Y en medio del Bailando, la capocómica se guardó unos segundos para saludarlo ante las cámaras con mucho amor.

Antes de arrancar con la devolución a la coreo del Anita Fernández y el Bicho Gómez, Moria Casán hizo un alto para homenajear cariñosamente a su novio desde el estudio. “Buenas noches a todos, público supremo, gracias por elegirnos”, empezó La One.

“Feliz cumpleaños, Pato Galamarini. Te amo”, siguió la actriz, tirándole besos al aire a Galmarini desde los estudios Cuyo “Está cumpliendo años el Pato. Está ahí con su familia, esperándome”, terminó la jurado del Bailando, dando a entender que luego del programa iría a soplar las velitas con su pareja y los suyos.

Cabe recordar que, si bien Moria y Pato se conocieron hace más de 30 años, en el ciclo “A la cama con Moria”, su historia de amor comenzó en 2021, cuando el político la invitó a “tomar un té”, como contó Moria en una oportunidad. Desde ese momento, la relación avanza viento en popa, con proyecto de boda incluida.

Pato Galmarini y Moria Casán empezaron a salir en 2021. Instagram.

Moria encontró en Pato un compañero ideal y así lo dejó en claro en su paso por el programa de Carmen Barberi, donde contó algunos detalles de la dinámica de la pareja, que se basa en el complemento de opuestos.

La apasionada relación de Moria Casán y Pato Galmarini

“Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, señaló la actriz en Mañanísimas.

Además, Mo dio cuenta de la intimidad que alimentan en la cotidianidad. “Yo te diría que hacemos el amor todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”, reveló, enamoradísima.