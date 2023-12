La conmovedora historia de Nico Occhiato con un perrito que adoptó

Hace un tiempo, Nico Occhiato conmovió a todos sus seguidores al adoptar a un perro callejero. “Tengo ganas de adoptar un perro”, había adelantado el conductor a sus compañeros de LUZU TV. Tiempo después, recibió un mensaje que iba a ser el comienzo de una historia de amor.

Nico Occhiato contó que, en el mensaje, una joven le ofrecía adoptar a un perro callejero de 4 años que había sido abandonado y que se encontraba en tránsito. Días después, el conductor mostró en sus redes que ya estaba con Carlitos, como había adelantado que se iba a llamar su mascota. Desde entonces, son compañeros inseparables e incluso participa del ciclo de streaming que es un éxito durante las mañanas.

Nico Occhiato y su perro Carlitos.

El robo que sufrió Nico Occhiato y cómo encerraron a su perro

Nico Occhiato atraviesa un excelente momento personal y profesional. El conductor se convirtió en uno de los referentes de su generación y logró instalar su productora de ciclos de streaming como la más escuchada. Su programa, ‘Nadie dice nada’, cautiva a grandes y chicos en las redes sociales y tiene un público más que fiel que se consolida día a día.

En un año en el que llenó varios teatros Gran Rex, el año parecía terminar a la perfección para Nico Occhiato, sin embargo, una dura situación sacudió su cotidianidad y así lo reveló en el vivo de su programa. "Me robaron el fin de semana. Me entraron a robar a mi casa, así que si me ven medio bajo es por eso", empezó explicado el conductor, ante la mirada de sus compañeros.

Nico Occhiato contó el robo que sufrió en su programa de Luzu.

Luego, Nico Occhiato profundizó: "No lo iba a decir, pero estoy medio bajo y van a pensar que me pasa algo... Pero sí, pasó eso. Un mal momento. Lo encerraron a Carlitos en un lugar, no le hicieron nada por suerte, y se llevaron algunas cosas de valor”, explicó el conductor, relatando que su perro se mantuvo aislado mientras los ladrones se llevaban cosas de su hogar.