¡Ternura! Ana García Moritán, la hija de Pampita, le enseñó a caminar a Sarah, la hija de Barby Franco

Sabido es que Pampita y Barby Franco tienen una relación más que cercana. Incluso, la conductora y jurado del Bailando 2023 es la madrina de Sarah, la hija que la modelo tiene con Fernando Burlando.



En este contexto, en las últimas horas las redes sociales se llenaron de ternura cuando la esposa del reconocido abogado compartió un tierno video en el que se puede ver a su hija aprendiendo a caminar con la ayuda de Ana García Moritán.



En una hermosa tarde en una plaza, Barby Franco, en compañía de Brisa Ardohain, la sobrina de Pampita, Sarah Burlando estaba intentando dar sus primeros pasos. ¿Quién le estaba enseñando? Ana García Moritán, la hija de la conductora y Roberto García Moritán.



“A ver, Ana le va a enseñar a Sarah a caminar. ¿Cómo se camina?”, dice Barby Franco, completamente enternecida al ver cómo su hija y la hija de su gran amiga están creciendo juntas. “Aww, mirá cómo le enseña a caminar”, agregó al final de ese video.



Hace unos días, Pampita fue consultada sobre la hermosa responsabilidad que Barby Franco le obsequió al elegirla como la madrina de Sarah. Visiblemente orgullosa y feliz, la jurado del Bailando 2023 contó cómo siente ese rol.

Pampita y Sarah, la hija de Barby Franco.



“Sarah está exquisita, está divina. Estoy muy feliz por esta familia porque sé cuánto la buscaron, el amor que le dan y lo fascinados que están con su llegada”, comentó Pampita en charla con Socios del Espectáculo.



“Pasó todo muy rápido. Ya llegó al año y no lo podemos creer. Fue una gran bendición en sus vidas. Yo voy pidiendo porque hay historias de las que soy parte y que me gusta pertenecer. Además, es un privilegio porque es un lazo para toda la vida y es súper fuerte. Seguramente me llamarán para ir a buscarla a alguna fiesta. Ahí voy a estar”, agregó.