Gran Hermano 2023: en qué consistió la prueba de esta semana y quién la ganó

Una nueva semana comenzó en Gran Hermano y los participantes fueron puestos nuevamente a prueba para definir al líder de esta semana. El martes pasado fue Sabrina Cortez quien obtuvo la inmunidad y de esta manera no pudo ser nominada por sus compañeros. También tuvo dos beneficios más: sacó a alguien de la placa, pero también agregó a otro de sus compañeros a la misma; y se ganó una cena especial.

En esta ocasión, los hermanitos se enfrentaron a un difícil desafío: tenían que trasladar vasos con un palo y colocarlos uno encima del otro sin que se caiga. Pero para ponerlo un poco más complicado, ellos debían cruzar algunos obstáculos, como un pequeño sube y baja y unas vallas de diferente tamaño. Sólo tres participantes pudieron llegar a la final de esta prueba: Martín Ku, Agostina Spinelli y Alan Simone. Finalmente, Martín se convirtió en el nuevo líder de la casa.

Martín Ku es el nuevo líder de Gran Hermano 2023. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Minutos después, Santiago del Moro apareció en la televisión de la casa y habló con Martín. "¿Cómo hiciste?", le preguntó el conductor al participante. "Me concentré mucho y bueno, hice lo que tenía que hacer. No tenía que pensar en nada porque si pensabas en algo te distraías. Era mirar para arriba y tratar de no pensar en nada, de no distraerme", contestó el joven.

Después, el periodista le dijo a Alan que lo había notado nervioso y Simone se quejó porque no había tenido la misma suerte que sus otros dos compañeros. "Me tocó un palo distinto a los de ellos dos, no se, estaba raro el palo, cortado arriba sentía yo, nunca equilibraba bien", contó Alan.

Santiago del Moro habló con los participantes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Agostina también conversó con Santiago acerca de la prueba: "Yo sentía que podía, pero bueno, a lo último era difícil encajar uno arriba del otro, era muy complicado".

Este miércoles, los concursantes realizarán su segunda nominación, pero no podrán votar a Martín ya que el participante tiene la inmunidad.