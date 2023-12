El relato de Donald sobre el mal de Parkinson que padece

En medio de la pandemia de Covid-19, a Donald le dieron la noticia que esos temblores que tenía se debían al Mal de Parkinson. Una enfermedad que, en un primer momento, lo sumió en el pesimismo. El músico pensó que era el final de todo, que su posibilidad de disfrutar de la vida tenía los días contados.

Lo cierto es que pasaron unos años desde ese momento y Donald aprendió a lidiar con su nueva condición, sin resignar sus placeres. Al músico se lo ve activo, viaja por el mundo, sigue tocando el ukelele y anima shows desde el escenario.

Invitado a Entre Nos, el músico que se hizo famoso en los años setenta con infinidad de hits bailables contó cómo vive con el Parkinson y expresó sus ganas de superarlo. "Estoy lidiando con eso y con el deseo de superarlo, de sanarme de esta enfermedad, que dicen que es incurable", le contó a Tomás Dente en su programa de Net TV.

A continuación, el artista aclaró detalles sobre el mal que también aqueja al actor Michael Fox: "En realidad, Parkinson fue quien la descubrió o la estudió, en 1800. Fue un médico inglés llamado James Parkinson pero él la llamó parálisis agitante, porque es una mezcla de temblores, en las manos, en las piernas, en los pies y de una extrema rigidez que te puede llevar a la parálisis”.

Donald en Mar del Plata, enuna escena del film Una playa junto al mar, en 1971. Instagram Donald.

Y agregó: “Por eso te digo que me asusté mucho ahora cuando me agarró esto del nervio ciático. Dije, 'zacate, me vino la parálisis', pero no, gracias a Dios y a la Virgen, estoy bien". En este sentido, el creador de “Tiritando” sumó que el apoyo de su entorno fue clave para atravesar los momentos más duros.

"La contención de la familia, de mi mujer, de Verónica, de mis hijos, en fin, de todo el núcleo familiar... De mis nietos, que se la bancan”, enumeró Donald Clifton Mc Cluskey, que no se olvida lo mal que se tomó el diagnóstico en un primer momento.

El músico se mantiene activo con shows y presentaciones. Instagram Donald.

"Lo tomé horrible, pensé que era el fin de todo. Después me di cuenta que no, que no es el fin. Veremos, cuando llegue el fin, llegará”, reveló Donald, y reflexionó con el conductor: “Además, Tomi, seamos sinceros, los años no vienen solos".

El mensaje optimista de Donald

A pesar de las dificultades que se le suman en el día a día, el músico tiene un mensaje alentador para compartir. "No hay que agacharse. Hay que darle para adelante, siempre para adelante. Con fe, con fuerza, con coraje. Es la única", aseguró.

Como sea, Donald predica con el ejemplo, intentando sacarle el jugo a cada oportunidad y experiencia vital, como un reciente viaje a Hawai. Sin embargo, reconoce que ha tenido “épocas mejores”. En octubre, el artista viajó a Hawai. Instagram Donald.

“He tenido épocas de deportista, amateur por supuesto, porque he hecho todos los deportes y ahora bueno, tengo ganas de ponerme bien para volver a hacer surf, que este año fui a Hawaii y no pude meterme más allá de la rodilla", cerró.