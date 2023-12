Bárbara Lombardo blanqueó quién es su novio y es una bomba

Corría diciembre de 2021 y la tira de Polka La 1-5/18 llevaba unos cuatro meses en pantalla. Entonces, el rumor de que un romance había traspasado la ficción empezó a correr: el de Bárbara Lombardo y Nicolás García Hume.

Los actores se sacaban chispas en la producción de Adrián Suar como una pareja despareja que de inmediato conquistó a los televidentes con uno de los condimentos más clásicos de toda telenovela, la diferencia de clases.

Bárbara Lombardo y Nico García Hume en el backstage de la tira de Polka en la que se enamoraron. Instagram Bárbara Lombardo.

Sin embargo, ni Bárbara Lombardo ni Nico García Hume blanquearon en su momento que su amor era real, tal como quedó en claro cuando los “agarraron” a los mimos y besos en un bar de Palermo, donde todo pasa en este mundillo de artistas.

Pasaron dos años desde ese entonces y ahora, en medio de una larga entrevista a Teleshow, la actriz de Resistiré confirmó al pasar lo que era un secreto a voces en el medio: que está muy de novia con el actor paraguayo que se destacó en El Reino y en infinidad de ficciones nacionales.

Bárbara Lombardo intereptaba a "Rita" y hacía pareja con Nico García Hume en la tira de Adrián Suar. Instagram.

“Somos novios oficiales pero somos tranqui, no nos mostramos mucho”, aseguró Bárbara al referirse a la pareja que tiene con García Hume. En este sentido, la artista aclaró que los dos se manejan con mucha libertad a la hora de elegir sus proyectos, incluso si los obligan a viajar al exterior.

“No lo hablamos, él me avisa que se va a Paraguay y yo le digo ‘andá, gordi, tranqui’. En eso somos re parecidos”, señaló la actriz, que vivió muchos años entre Los Ángeles y México, donde cada tanto vuelve a filmar.

En noviembre Lombardo ganó el primer premio de su carrera por su rol en la película Manuela. Instagram.

Actualmente, Lombardo está abocada de lleno a una producción para una plataforma de streaming de la que no puede soltar prenda, tiene ganas de volver a hacer teatro e insiste en mantener la baja exposición de su relación amorosa con su colega.

Bárbara Lombardo y la maternidad

¿Planes de ser madre? Bárbara aclaró que tener hijos no es algo que la obsesiona, aunque sí es un tema que suele pensar y reflexionar. “Lo que sé, es que siempre tuve la corazonada de que puedo hacer muy bien roles maternos, y la experiencia de hacer Manuela me dio más seguridad”, añadió, sobre una película que protagoniza.

“Está en mi cabeza si voy a ser madre o no, tengo una amiga que es madre soltera y no sé si me gustaría, es un tema muy delicado del que no quiero hablar mucho”, aseveró la actriz que sigue cosechando éxitos y que gracias a su trabajo en dicho filme obtuvo el primer premio de su carrera: el de Mejor actriz en los Next Generation Indie Film Awards.